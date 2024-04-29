SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

Slack共同創辦人巴特菲爾德。（路透）

英國鏡報報導，知名企業即時通訊軟體Slack共同創辦人、億萬富豪巴特菲爾德（Stewart Butterfield）的16歲女兒敏特（Mint Butterfield），21日在住家失蹤。當地警方27日在舊金山 市田德隆區（Tenderloin）一輛白色廂型車後座，發現毫髮無傷的敏特，同行26歲男子戴茲法洛（Christopher "Kio" Dizefalo）被控綁架兒童，已遭逮捕。

敏特父母是矽谷的重量級人物，父親巴特菲爾德身價約16億美元，母親是網路相簿Flickr共同創辦人費柯（Caterina Fake），身價約2500萬美元，敏特是兩人唯一的女兒，21日晚間10時左右在費柯位於加州 舊金山附近博利納斯社區（Bolinas）的住家失蹤。巴特菲爾德和費柯已於2007年離異，各自又再婚生子。

博利納斯社區所在的馬里昂郡警察局（MCSO）27日聲明，警方在舊金山市田德隆區一輛白色廂型車後座發現敏特，並且鎖定同行男子戴茲法洛。

警方證實敏特常常逃家，並且有濫用藥物情形。

田德隆區在舊金山惡名昭彰，毒品 芬太諾猖獗且環境惡劣，以無家者、罪犯、毒品交易和賣淫聞名。

2020年，雲端運算公司賽富時（Salesforce）以220億美元收購Slack，巴特菲爾德於2022年離開Slack。