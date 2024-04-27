2024民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會

民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。。（主辦單位提供）

民進黨矽谷 支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。這次交接典禮由現任美西黨部執行委員王龍文主持，現任主委張正邦發表致詞，分享過去四年的點滴。張正邦表示，過去四年中，矽谷支黨部開啟「與台僑有約」網路系列活動，邀請了共十位台灣政治領袖與台美人互動，其中包括台灣準總統賴清德及台灣準副總統蕭美琴、準行政院副院長鄭麗君、準總統府秘書長潘孟安、前衛福部長暨準行政院政務委員陳時中、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲等，這些活動的目的是在疫情期間與海外台美人互動，並了解台灣現在的狀況。

交接典禮由民進黨前黨部主委鄭武略監交，正式交接給新任主委藍唯甄。藍唯甄表示，將帶領新團隊，吸引更多年輕人加入民進黨，及擴大與灣區 台派社團合作機會，與會黨員有機會認識新的支黨部幹部成員，並進行意見討論和交流。