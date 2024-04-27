2024民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。這次交接典禮由現任美西黨部執行委員王龍文主持，現任主委張正邦發表致詞，分享過去四年的點滴。張正邦表示，過去四年中，矽谷支黨部開啟「與台僑有約」網路系列活動，邀請了共十位台灣政治領袖與台美人互動，其中包括台灣準總統賴清德及台灣準副總統蕭美琴、準行政院副院長鄭麗君、準總統府秘書長潘孟安、前衛福部長暨準行政院政務委員陳時中、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲等，這些活動的目的是在疫情期間與海外台美人互動，並了解台灣現在的狀況。
交接典禮由民進黨前黨部主委鄭武略監交，正式交接給新任主委藍唯甄。藍唯甄表示，將帶領新團隊，吸引更多年輕人加入民進黨，及擴大與灣區台派社團合作機會，與會黨員有機會認識新的支黨部幹部成員，並進行意見討論和交流。
最後活動在非常愉快及團結的氣氛下結束。民進黨矽谷支黨部表示，希望大家能共同參與為民進黨的發展努力奮鬥，對於政黨的發展和黨員之間的互動非常重要，希望這次的交接能夠為民進黨在灣區的未來發展帶來更多的動力和支持。
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