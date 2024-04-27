我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

83起龍捲風襲中部5州 數百屋受損 防冰雹、雷暴

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

2024民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會

記者江碩涵／聖荷西即時報導
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。。（主辦單位提供）
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。。（主辦單位提供）

民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。這次交接典禮由現任美西黨部執行委員王龍文主持，現任主委張正邦發表致詞，分享過去四年的點滴。張正邦表示，過去四年中，矽谷支黨部開啟「與台僑有約」網路系列活動，邀請了共十位台灣政治領袖與台美人互動，其中包括台灣準總統賴清德及台灣準副總統蕭美琴、準行政院副院長鄭麗君、準總統府秘書長潘孟安、前衛福部長暨準行政院政務委員陳時中、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲等，這些活動的目的是在疫情期間與海外台美人互動，並了解台灣現在的狀況。

交接典禮由民進黨前黨部主委鄭武略監交，正式交接給新任主委藍唯甄。藍唯甄表示，將帶領新團隊，吸引更多年輕人加入民進黨，及擴大與灣區台派社團合作機會，與會黨員有機會認識新的支黨部幹部成員，並進行意見討論和交流。

最後活動在非常愉快及團結的氣氛下結束。民進黨矽谷支黨部表示，希望大家能共同參與為民進黨的發展努力奮鬥，對於政黨的發展和黨員之間的互動非常重要，希望這次的交接能夠為民進黨在灣區的未來發展帶來更多的動力和支持。

民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。（主辦...
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接及黨員大會4月27日在愛加倍商務中心舉行。（主辦單位提供）
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接，由現任主委張正邦(左)交接給新任主委藍唯甄(右...
民進黨矽谷支黨部新舊主任委員交接，由現任主委張正邦(左)交接給新任主委藍唯甄(右)。（主辦單位提供）

民進黨 矽谷 灣區

上一則

聖荷西亞裔小學教師 環遊世界去過193個國家

下一則

舊金山中華藝術學會展至5/1

延伸閱讀

學者：外交國安 蕭美琴將扛下更多責任

學者：外交國安 蕭美琴將扛下更多責任
私菸案翻版？蕭美琴被疑帶23瓶酒免查

私菸案翻版？蕭美琴被疑帶23瓶酒免查
蕭美琴自美攜回自用酒 台財政部：超過1公升要課稅

蕭美琴自美攜回自用酒 台財政部：超過1公升要課稅
蕭美琴帶私酒返台免查？台外交部：依規定辦理

蕭美琴帶私酒返台免查？台外交部：依規定辦理
台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成

台灣女立委占比居亞洲首位 蕭美琴：目標突破5成

熱門新聞

若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

2024-04-25 13:53

超人氣

更多 >
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬