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舊金山市政預算大幅削減 勞工組織抗議

記者李怡/舊金山即時報導
由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）
由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）

由50 多個工會和非營利組織組成的聯盟，24 日，在市議會預算聽證會前舉行集會，要求市府預算不得削減對基礎勞工保護的預算，並確保所有一線非營利組織工人獲得公平待遇。在場的工人們呼籲，不要削減對低工資移民工人進行權利保護機構的預算。

目前擬議的預算削減至少 10%，就緊急租金援助計而言，將削減高達 50% 。預算削減所涉及的領域包括家庭和過渡性青年的住房補貼、緊急租賃援助計畫、工人權利支持和教育、兒童保育計畫、公園和綠地開發，青少年公民參與計畫等。

受預算削減影響最大的將是舊金山的勞工階級和家庭、 有色人種、無家可歸或住房不穩定群體、 老年人、殘疾人士、低工資工人、 低收入租戶、 愛滋病毒、C型肝炎或其他嚴重病患、 酷兒和跨性別者、 以及司法系統工作人員。

四月舊金山預算周期開始。基礎勞工預算聯盟聚集在一起，要求舊金山市優先制定包容性、全面的預算，以保護舊金山的多樣性和保護勞工。如沒有基礎勞工保障，維持城市運作的服務人員將沒法在這一城市生活居住。

這些組織一致認為，市長計畫的年中預算削減將依賴於直接削減基本的社區服務，包括對無家可歸者和庇護所的服務、暴力預防服務、兒童和家庭服務以及勞動力發展服務。其中三分之一的削減（1660萬元）來自社區組織和公共服務中非營利的合約。這些公共部門預算的削減，將造成削減小型企業支持、對無家可歸者導航服務和進站公共衛生間等公共服務水平。

華人進步會代表曹春梅表示：「大家都知道市府將大量的資金用於APEC。而我們認為，這些資金應該用在發展社區安全建設上。我們反對市長削減工人權益外展的資金預算。」

工人權利社區合作組織 (WRCC) 與勞工標準執行辦公室 (OLSE) 表示，在近幾年的工作中，為在舊金山工作的家政、餐廳、小時工、旅館、護理和其他服務業的工人，總共收回了超過 200 萬元的拖欠工資。 基礎勞工是城市運作的基礎，他們的權益應得到很好的保護。

舊金山社區前進組織 (Community Forward SF) 首席工會代表兼醫療暫托人士安托萬 (Althea Antoine) 說：「我在同一家非營利組織工作了 25 年，如果沒有我們的工作，會有更多的人流落街頭。 還會有更多的人死亡。 我們的服務對這座城市至關重要。」

由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）
由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）
由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）
由50個勞工組織組成的聯盟在市府前集會。（記者李怡╱攝影）
市議會預算委員會上勞工代表發言，反對削減預算。（記者李怡╱攝影）
市議會預算委員會上勞工代表發言，反對削減預算。（記者李怡╱攝影）

預算 勞工 舊金山

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