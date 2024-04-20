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用藥成癮怎麼辦 舊金山公共健康部門這麼說...

記者楊逸辰╱舊金山即時報導
舊金山行为健康与心理健康总监庫寧斯對上個月城市的過度用藥死亡數量做出了回應。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山行为健康与心理健康总监庫寧斯對上個月城市的過度用藥死亡數量做出了回應。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山公共衛生局（San Francisco Department of Public Health，DPH）日前舉行記者會，針對近期的藥物成癮著用藥過量死亡數據進行分析。

舊金山首席法醫辦公室當天發布了初步數據顯示，舊金山有64人因意外服藥過量而喪生，比去年同期的52人更多。正如幾年來趨勢，大多數死亡都涉及芬太尼。舊金山行為健康心理健康总监庫寧斯（Hillary Kunins）表示，當局非常重視這些死亡案例，「每一起生命損失都讓我們重申我們的使命，即減少藥物過量死亡，並減少死亡者中藥物過量死亡的種族差異。」

庫寧斯表示，目前DPH的應對措施是重點關注拯救生命措施。這意味著積極努力地使成癮治療更加容易獲得和接受，同時支持康復中的人保持健康，並融入社區。她強調，DPH將資源集中在藥物過量發生率高的社區和個人上，包括曾經服用過藥物的人、無家可歸或住房不穩定的人。

最有效的干預措施之一是治療阿片類藥物使用障礙或阿片類藥物成癮的藥物。這些藥物可將死亡風險降低約50%。庫寧斯表示，這些藥物的有效性顯著，可以挽救生命，而且每個人都可以獲得。目前，丁丙諾啡可在舊金山的衛生健康系統中獲取，包括初級保健機構。美沙酮則僅在獲得許可的阿片類藥物治療項目中提供。

DPH投資的另一個重要的治療介入措施是緊急管理（contingency management）。這是一種行為療法，可以幫助人們停止使用甲基安非他命和古柯鹼等興奮劑藥物，並繼續接受治療。「希望每個人都知道，儘管成癮是一種慢性疾病，但康復是可能的，患者們可以擺脫毒癮並進入更健康的生活。」

藥物濫用服務副醫療主任索蘭（Christy Soran）表示，緊急管理是針對興奮劑使用患者的實證治療。緊急管理使用強化或獎勵來尋求正向行為改變，例如停止使用興奮劑或參與治療。持續強化正向健康行為，可以訓練大腦將行為與正向的獎勵聯繫起來，並隨著時間的推移維持這種行為。從興奮劑中恢復可以改善個人的健康並降低服用過量的整體風險。

索蘭說，幾十年來，退伍軍人部一直在利用緊急管理來治療退伍軍人的興奮劑使用障礙。直到最近，它才在公共環境中變得更加廣泛。目前，舊金山是加州參與緊急管理醫療方法的24個城市之一。今年，DPH將透過投資於科學支持的經過充分研究的干預措施，在全市範圍內加強緊急管理治療計畫。舊金山可以在全國藥物過量危機中拯救生命。

藥物濫用服務副醫療主任索蘭介紹緊急管理的治療方法。（記者楊逸辰╱攝影）
藥物濫用服務副醫療主任索蘭介紹緊急管理的治療方法。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 投資 加州

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