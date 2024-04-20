聖荷西急難救助協會盛大舉行園遊會 熱鬧滾滾

園遊會現場蘭花義賣。（記者葛歆睿 / 攝影）

北加州聖荷西 台灣海外僑界急難救助協會4月20日在金山灣區 華僑文教服務中心舉行遊園會，為灣區僑胞提供一站式了解急難救助相關知識與資源的機會。聖荷西急難救助協會會長李萍萍表示，疫情過後，留學與旅遊已恢復，聖荷西急難救助協會作為國人在海外的防護網，將用愛與包容的力量照耀北加州。

僑教中心主任莊雅淑致詞感謝聖荷西急難救助協會，成立六年來幫助許多灣區僑界、旅外國人、留學生急難救助事件。並在新冠肺炎疫情期間發起口罩捐贈，此次舉辦園遊會更意義重大，因邀請到聖荷西市和聖他克拉拉縣主流社區急難救助組織，能讓海外僑胞即時獲得急難救助資訊。

當日到場來賓有僑務委員李文雄、李漢文、僑務諮詢委員周信結、舊金山灣區台灣商會會長張家周、庫市台中友誼城市協會會長胡威妮、世界華人工商婦女企管協會會長高椿惠。加州眾議員羅達倫也特地派代表向聖荷西急難救助協會頒發感謝狀。