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聖荷西急難救助協會盛大舉行園遊會 熱鬧滾滾

記者葛歆睿 / 密爾比達即時報導
園遊會現場蘭花義賣。（記者葛歆睿 / 攝影）
園遊會現場蘭花義賣。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會4月20日在金山灣區華僑文教服務中心舉行遊園會，為灣區僑胞提供一站式了解急難救助相關知識與資源的機會。聖荷西急難救助協會會長李萍萍表示，疫情過後，留學與旅遊已恢復，聖荷西急難救助協會作為國人在海外的防護網，將用愛與包容的力量照耀北加州。

僑教中心主任莊雅淑致詞感謝聖荷西急難救助協會，成立六年來幫助許多灣區僑界、旅外國人、留學生急難救助事件。並在新冠肺炎疫情期間發起口罩捐贈，此次舉辦園遊會更意義重大，因邀請到聖荷西市和聖他克拉拉縣主流社區急難救助組織，能讓海外僑胞即時獲得急難救助資訊。

當日到場來賓有僑務委員李文雄、李漢文、僑務諮詢委員周信結、舊金山灣區台灣商會會長張家周、庫市台中友誼城市協會會長胡威妮、世界華人工商婦女企管協會會長高椿惠。加州眾議員羅達倫也特地派代表向聖荷西急難救助協會頒發感謝狀。

園遊會期間舉辦三場專題講座：「如何有效率止血」、「蔬果安全及野外求生」、「車禍現場處理準則」。還匯集各種不同類型攤位，包括急救示範、西醫義診、中醫義診、蔬食安全、心理諮商、簡易求生術、醫美（含燒燙傷）、遠紅外線保健、阿茲海默症協會、聖荷西市急難救助組織、聖他克拉拉縣急難救助組織、法律諮詢、旅遊保險、保險理財、蘭花義賣。也少不了台灣美食、童玩及文藝表演，以寓教於樂的方式傳播急難救助知識，讓社區扶老㩦幼參加，熱鬧滾滾。

加州眾議員羅達倫派代表James Wang（中）向聖荷西急難救助協會頒發感謝狀。...
加州眾議員羅達倫派代表James Wang（中）向聖荷西急難救助協會頒發感謝狀。（記者葛歆睿 / 攝影）
園遊會現場免費測血壓。（記者葛歆睿 / 攝影）
園遊會現場免費測血壓。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會舉行遊園會，為灣區僑胞提供一站式了解急難救助...
北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會舉行遊園會，為灣區僑胞提供一站式了解急難救助相關知識與資源的機會。（記者葛歆睿 / 攝影）

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