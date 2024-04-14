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魏德聖電影「Big」灣區放映 反響熱烈

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
魏德聖分享創作「Big」讓他感受到生命的力量。（記者徐蓓蓓╱攝影）
魏德聖分享創作「Big」讓他感受到生命的力量。（記者徐蓓蓓╱攝影）

由著名導演魏德聖指導的影片「Big」14日在灣區華僑文教服務中心放映。影片講述了癌症病房內六位病童和他們的家人在面對死亡威脅時，充滿歡笑與淚水的感人經歷。這部影片在到達灣區之前，已經在華府和芝加哥等地放映，所到之處皆大受歡迎。

魏德聖在影片放映前回答記者提問時表示，這部電影的緣起於20多年前的一位因骨癌而截肢的女大學生。當時他想像中的癌症病房，是壓抑和灰暗面對死亡的空間。但是卻驚訝地得知，癌症病房中也充滿了歡笑和積極向上的力量。而且小朋友們都非常懂事，即使在接受非常痛苦的治療時，為了不讓爸爸媽媽擔心也會忍住不哭。

魏德聖還透露，當時在拍攝「台灣三部曲」的過程中恰逢新冠疫情，無限期的停工和300多人的團隊每天的開銷，真的逼得他壓力大到要跳樓。好在他及時決定暫停拍攝。後來更想到以低成本動畫影片的方式來製作電影。而且別出心裁，先以真人現場表演，現場收音。再根據錄音製作動畫的方式來創作。

在自己處於最低潮的時候，魏德聖開始創作「Big」劇本。他坦言在創作的過程中，自己跟著劇中角色邊寫邊笑邊哭，感受到生命的滿滿的力量。

有記者問帶著那麼多小朋友拍片會不會很難。魏德聖說，反而沒有。因為在試鏡的時候都會按照角色來選定同樣個性的小朋友，還要在鏡頭前敢演的。所以正式拍的時候，他們只要演自己就好了。不過準備好零食和掐準時機也是很重要的。

配合本次觀影活動，僑教中心此次還引入了小吃攤點，有烏梅番茄、甘蔗汁、珍珠奶茶、爆米花等觀影小食。放映大廳外也寫有「冷氣開放」、「票房」等字樣，台灣風味十足。

癌症 灣區 疫情

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