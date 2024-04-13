搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，一輛拖車試圖在舊金山市中心拖走一輛有人正在駕駛的汽車，這段影片在網絡上瘋傳後，舊金山警方11日表示，對此展開調查。

駕駛這輛車的Harry Cho告訴「標準報」，他和妻子Joanne在9日上午開車外出辦事時，發現一輛黃色「Specialty Towing」拖車在他們的2017豐田 Corolla前面試圖倒車。多虧後車駕駛思緒敏捷，立刻往後退，Cho得以後退並獲得足夠的空間後，成功地加速繞過拖車，沿著蒙哥馬利街飛馳而去。

舊金山警察局（San Francisco Police Department）11日證實這起事件，並聲明指出此事件沒有人員傷亡，目前也沒有逮捕任何人，仍在調查事件。

「標準報」聯繫了紅木城（Redwood City）拖車公司 Specialty Towing。一位不透露名字的人員表示，她並不知道這起事件，還說，他們拖車公司與那家疑似想拖走路上行駛汽車的拖車公司完全不同，後者「涉嫌有其他犯罪活動」。

Specialty Towing and Recovery公司及其附屬公司Auto Towing和Jose's Towing最近被舊金山市停職，因為市府律師邱信福（David Chiu）指控公司所有者Abigail Fuentes和Jose Badillo拖車公司年總收入達200萬元的情況下，仍申領福利金，涉嫌詐欺。

市檢察長辦公室還指控這兩家公司在未經業主允許下，非法從舊金山波度拉（Portola）社區的一家銀行停車場拖走多輛汽車，限制車輛取回時間，並迫使車主支付現金取回汽車。

邱信福曾於今年2月6日發布新聞稿指出，這家汽車拖車公司故意誤導和詐騙人們數百元，非法拖走汽車，導致民眾難以取回。

不過，加州 交通廳（California Department of Transportation）的記錄顯示，9日發生事件涉及的拖車屬於另一家公司，而不是被禁止與舊金山市做生意的那家公司。

Cho表示，他和妻子都很好，但談起事件仍令人震驚，並造成了一點心理創傷。不過讓他們更安心的一個關鍵是，整起事件都被路人拍成了影片，並分享到了Reddit上。Cho說：「當我們撥打911、前往當地警察局時，他們並不相信我們所說的話。我的意思是，如果你說，嘿，當我在街上開車時，一輛拖車在我前面試圖把我的車拖走，沒人會相信的，對吧？」

「老實說，這就像是在錯誤的時間、錯誤的地點發生的，」他補充說明。「我沒想到會發生這樣的事，尤其是拖車。太離奇了。」