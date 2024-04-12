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談判陷入僵局 聖他克拉拉縣護士或再次罷工

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣即時報導
繼上周的聖他克拉拉縣公立醫院護士罷工後，縣政府與註冊護士專業協會之間的合約談判陷入僵局，數千名護士可能會再次罷工。（本報檔案照）
繼上周的聖他克拉拉縣公立醫院護士罷工後，縣政府與註冊護士專業協會之間的合約談判陷入僵局，數千名護士可能會再次罷工。（本報檔案照）

根據聖荷西焦點報導，繼上周的聖他克拉拉縣公立醫院護士罷工後，縣政府與註冊護士專業協會之間的合約談判陷入僵局，數千名護士可能會再次罷工。

報導指出，雙方周四的談判會議僅持續了17分鐘。導致談判陷入僵局的核心是迫在眉睫的2.5億元預算赤字，雙方在加薪問題上存在著分歧。聖縣提出了未來三年內加薪10.5%的方案，而護理人員則希望在相同條件下加薪15%。此外，護士們也要求提高人員配置水平，並反對在醫院之間的人員流動。

調解員提出這種方案，讓聖縣加薪13%，但由於周四談判的失敗導致了該提議被擱置。

護士工會主席約克告訴聖荷西焦點：「聖縣的官方立場仍然比我們成員已經拒絕的調解員提議要糟糕得多。」

本月早些時候，護士們舉行了為期三天的罷工，這是該工會45年歷史中的第一次罷工。由於談判破裂，聖縣不得不花費超過2000萬元用於聘請臨時護士，以維持醫院的運作。

護士們表示，他們正在籌備另一次罷工，而縣官員表示，這可能會使醫療保健基金進一步陷入赤字，並迫使他們進行削減。同樣是出於削減目的，東聖荷西地區醫療中心唯一的創傷科室，將在幾個月後關閉。預計這一關閉將導致聖縣其他已滿負荷的公立醫院的患者數量激增，而其中大多數都是低收入患者。

聖縣行政長官威廉斯說：「我們的醫療系統在許多方面都面臨著巨大的壓力。這種情況將有區域性的顯著加劇，而我們的收入跟不上這一步伐。這是一個嚴重的問題。」

聖縣議會將於周二討論失去區域服務的後果，同時還將批准罷工期間臨時聘請的護士的工資。

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