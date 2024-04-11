聖縣確認發現了會傳染登革熱病毒的埃及斑蚊

後院閒置的花盆、水桶、雨布、空瓶蓋、舊輪胎里的積水都可能是蚊子繁衍生息之處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣病媒控制中心在聖荷西 市東部一處居民區採樣到六隻埃及斑蚊。這種外來物種蚊子非常具有侵略性，會在白天咬人，還會傳播登革熱和黃熱病之類的傳染病。聖縣呼籲民眾採取措施減少蚊子繁衍生息的有利環境，防止埃及斑蚊在本地生存下來。

病媒中心是在聖荷西的Machado Lane靠近Story Road的地段發現了六隻雌性埃及斑蚊。中心員工正在對周邊地區進行徹底清理，誘捕成年蚊子，檢視房屋尋找蚊子幼蟲和棲息地（例如，積水處）以及消殺。

據悉，此次是聖他克拉拉縣第二次發現埃及斑蚊。上一次是2022年秋季在聖荷西北部的一處工業設施。當時病媒中心及時在第一時間清除了病蚊。

本次發現的埃及斑蚊不僅數量超過上次，還分布在居民區，而且目前即將進入氣候溫暖的春夏季節， 也是蚊子活動最猖獗的時候。

病媒中心指出，如果埃及斑蚊在聖縣立住腳的話，不僅會威脅到公眾健康，還會影響到居民的生活品質。這些蚊子不像只在早晨和傍晚涼爽時段活躍的本土蚊子，在白天也非常活躍和具有攻擊性。

因而允許病媒中心工作人員在需要的時候進入居民家中檢查和消除蚊子，是非常重要的。病媒中心也敦促聖荷西市東部的居民檢查自己家中是否有積水的情況，並馬上清理。

對於擔心自己隱私安全的居民，病媒中心強調，工作人員進入居住區，不會被允許進行檢查蚊子和蚊子棲息地之外的其他任何行為。檢查也不收取任何費用。

埃及斑蚊雖然屬於外來物種，但是已經在加州 境內19個縣都有蹤跡，主要集中在中谷和南加 地區。這種蚊子可以傳播包括登革熱、基孔肯雅熱、茲卡和黃熱病在內的數種病毒。

埃及斑蚊大約1/4吋大小，在後背和腿部有黑白線條。它不善遠距離飛行，通常只在孵化地500呎之內的地帶活動。