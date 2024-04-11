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庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

記者葛歆睿╱庫比蒂諾即時報導
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

加州住房危機似乎正在進一步失控。據舊金山標準報報導，近日，位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。雖然這個面積還不足全國一房公寓平均值的一半，只比通常的旅館客房大一點，但每平方呎的價格卻高達4400元。而這可能是當前庫比蒂諾最便宜的單戶住宅。

根據房地產網站Zillow上的掛牌訊息，這處房產位於10036 Carmen Road，戶型為一房一浴。從照片中可以看出，房屋內部空間緊湊，一進大門便是廚房，往裡走就與臥室相連，臥室外有帶頂棚的露台並直接通往後院。

這棟房子要價如此之高，是因為它座落在一塊7841平方呎的土地上，充足的後院空間為重建提供了機會。正如掛牌訊息中所說：「雖然結構緊湊，但該物業充滿了可能性。」

代表賣家的Compass房地產經紀人佩雷（Faviola Pere）表示，這棟房子最初是一座狩獵小屋，建於20世紀40年代末。自那以後，庫比蒂諾周圍的一切都發生了徹底的變化。如今，這棟住宅在社區中顯得有點格格不入，它兩側是帶有三車位車庫的單戶住宅，

根據記錄，過去一年附近出售的房屋售價為200萬至400萬元。佩雷表示，這棟房子在一條死胡同的盡頭，可能是目前庫比蒂諾最便宜的單戶住宅。

佩雷斯說，在上周末的開放日，她遇到了100多個感興趣的買家。 有些人想在後院建造一個全新的夢想之家，而有些人則設想將小木屋擴建成更大的房子。

庫比蒂諾擁有灣區一些最昂貴的郵遞區號集合，排名靠前的公立學校和蘋果總部所在地是主要賣點。根據美國人口普查局的數據，2022年庫比蒂諾的家庭收入中位數超過22萬3600元。

除了購買房屋的實際價格外，新業主還將面臨更高的房產稅。目前該房產的評估價值為20萬6912元，相當於每年的房產稅為2419元。 以170萬元的價格成交後，意味著每年要交近2萬元的房產稅。

該房產位於10036 Carmen Road，在一條死胡同的盡頭，賣家經濟稱，這...
該房產位於10036 Carmen Road，在一條死胡同的盡頭，賣家經濟稱，這可能是目前庫比蒂諾最便宜的單戶住宅。（取自Zillow）
這棟房子要價如此之高是因為它座落在一塊7841平方呎的土地上，充足的後院空間為重...
這棟房子要價如此之高是因為它座落在一塊7841平方呎的土地上，充足的後院空間為重建提供了機會。（取自Zillow）
這棟要價170萬的房屋內部空間緊湊，一進大門便是廚房，往裡走就與臥室相連，臥室外...
這棟要價170萬的房屋內部空間緊湊，一進大門便是廚房，往裡走就與臥室相連，臥室外有帶頂棚的露台並直接通往後院。（取自Zillow）

房地產 人口普查 加州

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