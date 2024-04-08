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搶看日全食 直播看這裡

舊金山日全食景觀

記者李怡╱舊金山即時報導
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡╱攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡╱攝影）

4月8日的日全食，在伊州南部和密蘇裡州東南部都擁有最佳觀賞地點，但是舊金山民眾依然沒有放棄觀看這二十年一遇的天文奇觀。在當天上午搶佔了金門大橋海濱的有利觀看地點。

舊金山觀看日全食的最佳時間是在上午11時13分。少數民眾在11時前便來到近金門大橋的Front Mason 海濱公園綠地，等候觀看。

有年輕人待著父母小孩前來，也有帶著專業相機設備等候在此，還有開車房車和帳篷車在此過夜的民眾，更有人在11時左右帶著電腦邊工作邊來欣賞觀看。

據記者了解，在舊金山觀看此次日全食並沒有地域的限制，只要可以見到太陽的地方，如自家陽台和後院都可以觀看。只要配戴專業的觀看眼鏡都可以看到。

舊金山日全食出現的時間從上午11時持續到12點。

根據維基百科註解，2024年4月8日日全食的出現原理是因，地球上觀測到月球和太陽的角距離極小，此時月球如果恰好在月球交點附近，穿過太陽和地球之間，與地球、太陽接近一直線，則會出現日食。月球本影接觸地表而使該區域完全得不到陽光，就會形成日全食，同時在本影兩側數千公里的半影範圍內遮擋部分陽光，形成日偏食。這次日全食將經過墨西哥、美國、加拿大，日偏食將涵蓋大洋洲東部、北美洲絕大部分及周邊部分地區。

另外，即將發生在4月初的日全食由於全食帶將橫穿超過半個北美洲地區。而在月影所經過的國家或地區也將會有超過6億人可欣賞到該日食，其中超過6.52億人可欣賞到日偏食，而4380萬人將在月球本影所經過的地區可欣賞到日全食。也因此別稱為「北美大日食」。

來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡╱攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡╱攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡/攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡/攝影）
8日上午11:20分，在舊金山觀看到的日全食。（記者李怡╱攝影）
8日上午11:20分，在舊金山觀看到的日全食。（記者李怡╱攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡/攝影）
來到舊金山海濱，觀看到日全食的民眾。（記者李怡/攝影）

日全食 舊金山 金門大橋

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