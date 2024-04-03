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金山金光黨騙局 今年首個嫌犯落網

記者劉先進╱舊金山即時報導
舊金山警局表示，詐騙兩位金山華裔老年女性受害者的「金光黨」一名嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo），在洛杉磯被逮捕。圖為此前警長史考特參加華埠記者會，提醒華人別受騙。（記者劉先進╱攝影）
舊金山警局表示，詐騙兩位金山華裔老年女性受害者的「金光黨」一名嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo），在洛杉磯被逮捕。圖為此前警長史考特參加華埠記者會，提醒華人別受騙。（記者劉先進╱攝影）

舊金山警局3日表示，涉詐騙兩位金山華裔老年女性受害者的「金光黨」一名嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo）在洛杉磯被逮捕。他因藏有兒童色情物品、持有贓物的重罪指控而被收監。這意味著，最近兩起詐騙案的首個嫌犯落網。

警長史考特（Bill Scoot）此前在農曆新年記者會上曾告訴本報記者，這兩位受害者損失的珠寶和現金價值數十萬（hundred of thousands）。接近警方的知情者向本報表示，因為疫情等原因，這也是時隔五年後，金山首次出現金光黨騙局。

兩起案件中，有四個嫌犯，為一男三女，被抓獲的男性嫌犯是開車司機，其他人還在逃。據他所知，包含這兩起案件，金山近期有五起金光黨騙局，受害者損失30多萬。截獲的車輛中，只有部分受害者被騙的珠寶首飾，其他已都被分贓。「希望進一步提醒公眾，遇到陌生人不要攀談回答問題。不要跟著走入小巷子，別相信什麼祈福驅除邪靈，避免落入圈套。」

前述兩起騙局的受害者，都是舊金山的華裔華裔老年女性。1月23日上午11時30分，在 Excelsior區發生了一起祈福詐騙案。當時一名受害者正獨自一人在等公車。一名身分不明的男子走近受害人，開始與受害人交談。在談話過程中，兩名陌生女性加入，並幫助說服受害人從家中取回最貴重的物品進行祈福。在受害人收集好貴重物品後，有人用受害人的物品舉行祈福儀式。受害者後來發現貴重物品不翼而飛。

另一起詐騙案發生時間是1月25日下午4時許。當時一名受害人獨自在外米慎區（Mission）散步，有不明身分的一男一女人走了過來。這兩人開始與受害人交談。隨著談話的繼續，雙方走進了一條小巷，這時又有一名陌生女性加入交談中。嫌疑人說服受害人收集她的貴重物品去祈福。受害人拿來了美元和珠寶，犯罪嫌疑人在儀式上對貴重物品進行了祈福加持。受害人後來發現，財物被調包成重量相似的物品。

金山警局特別受害者小組領導案件的調查工作。在調查過程中，調查人員找到犯罪所用的車輛，並確定嫌疑人的身分，最終扣押嫌疑車輛。在搜查車輛的過程中，發現並繳獲與這兩起祈福詐騙案有關的證據。調查人員向其中一名嫌疑人發出逮捕令。2月26日，在洛杉磯地區找到68歲的男性嫌犯盧辰昆，並順利將其逮捕。

在逮捕過程中，調查人員發現盧辰昆藏有據信是從祝福詐騙案受害者處偷竊的物品，以及藏有兒童色情物品。盧因持有贓物和兒童色情製品的重罪指控而被收監。調查人員已確認了其他嫌疑人的身份，他們目前仍然在逃。

警方表示，雖然已實施了逮捕，但調查仍在進行中。任何知情者可致電金山市警察局舉報專線，1-415-575-4444或發送短信至TIP411，並在短信開頭註明舊金山警局。舉報者可以保持匿名。

舊金山地檢長謝安宜辦公室上周曾對本報表示，最近收到了一個新的祈福詐騙受害者的報告，受害者損失3萬元。謝安宜原本考慮和史考特一起，在列治文區進行一次商戶走訪，與社區成員和商戶就祈福騙局和公共安全問題進行更多交流，受害者也會到場分享。但因為天氣不佳，活動臨取消。

舊金山 華裔 洛杉磯

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