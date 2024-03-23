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加強主流台裔教師連繫 僑教中心推金山灣區工作坊

記者江碩涵／聖荷西即時報導
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦交流會。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦交流會。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心為加強與主流台裔教師連繫、促進與台灣華語文學習中心交流、鏈結台灣資源支持主流教師教學、培植台灣華語文學習中心發展，與台灣華語文學習中心(TCML)聯合舉辦2024年「台灣華語文學習中心經營、教學經驗分享暨中文僑校、主流教師、台灣華語文學習中心交流會」。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山台北經文處教育組長董慶豐、金山灣區主流任教的中小學台裔老師、北加州八所台灣華語文學習中心負責人代表及僑校老師等60多人參與共同交流，匯聚海外台灣華語文優勢。

莊雅淑表示，感謝主流教師不遺餘力，在各主流公私立學校推廣華語文教學，台美教育倡議（US-Taiwan Education Initiative）為海外華語文推動帶來轉變，除傳統僑校體系外，因應台美教育倡議建立全球教育夥伴關係，僑務委員會針對主流社區，推動台灣華語文學習中心計畫，北加州有八所成為社區學習華語文的重要場域。

她表示，美國務院亞太副助卿達爾森（Camille P. Dawson）在成果說明會上宣布將台灣華語教學拓展至各州K-12國民教育，今年3月初台美雙方更首次於華府召開台美教育倡議會議，這正是TCML、主流任教中小學老師及僑校推展華語文的契機。僑委會也積極鏈結台灣優勢，連結主流老師、僑校及TCML三方力量支持。

莊雅淑以「海外華語文學習深耕計畫：連結主流老師、僑校及TCML三方力量」為主題，宣導僑委會提供主流教師及台灣華語文學習中心之各項僑教政策及服務方案，鼓勵海外主流教師多加運用，她說明僑委會對主流教師師資培訓、教材支援、民俗文物、學生來台遊學訪團支持等。她也說明海外青年英語服務營，目前開始接受非華裔學生報名參加，每位台裔主流教師可推薦兩位非華裔學生參與。

董慶豐表示，教育組也有各項服務及教育部優華語政策，教育部另選送147名華語教師及教學助理赴美任教，補助20所我國大學與56所美國大學執行「優華語計畫」期盼能結合主流教師及僑校、TCML成人教育共同來推展台灣華語優勢。

交流會上邀請2021、2022年獲評鑑全球最優、2023獲評鑑全球優良的TCML矽谷中文學校校長寇惠風進行TCML成人教育經營分享，另邀請2023年返台參加「僑委會歐美主流學校教師參訪團」校長林嘉靖、老師邱永芳分享參訪團活動與對教學受益內容，以及老師張為琇分享參加僑委會進修教育學分計畫取得主流教師證照經驗等。

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