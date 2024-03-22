超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

綜合多家主流媒體報導，一群小學生在聖他克魯茲 山的一處森林中玩耍時，發現了一個奇怪的物體，後來被證實為一種名為傑佛遜地獺的古代生物的骨骼化石。在這之前，古生物學家並不知道它們曾經生活在此。

去年春天，塔拉紅木學校（Tara Redwood School）學生在冰河 時期的沈積岩中發現了這塊化石。根據當時與學生們在一起的老師埃文斯（Bryn Evans）指出，他們當時正在建造一座小水壩，尋找小龍蝦，然後從泥巴裡拉出了一個東西，其中一個人說，「這不是一根棍子，這是一個骨頭！」

發現的骨頭被帶到聖他克魯茲自然歷史博物館 （Santa Cruz Museum of Natural History）進行研究。博物館官員直到今年3月18日這周宣布，古生物學收藏顧問湯普森（Wayne Thompson）證實這是一塊化石臂骨，可能屬於古代樹懶，之後便邀請了樹懶化石專家，幫忙確認它屬於傑佛遜地懶（Megalonyx jeffersonii）。

傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。這種動物以美國第三任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）的名字命名的。 傑佛遜記錄了他於1700年代末在西佛吉尼亞州發現的這種動物的骨骼化石。

學生們發現的這塊骨骼化石，推測大約來自1萬1500年到30萬年前，湯普森說，這可能是迄今為止發現的這種生物最大的橈骨之一。

博物館官員說，這是在聖克魯自縣發現的第一塊傑佛遜地懶化石。博物館自本周五起展出這塊化石，將持續到五月底。