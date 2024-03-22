我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

無證客闖邊境影像駭人 5守衛手持步槍也擋不住

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

綜合多家主流媒體報導，一群小學生在聖他克魯茲山的一處森林中玩耍時，發現了一個奇怪的物體，後來被證實為一種名為傑佛遜地獺的古代生物的骨骼化石。在這之前，古生物學家並不知道它們曾經生活在此。

去年春天，塔拉紅木學校（Tara Redwood School）學生在冰河時期的沈積岩中發現了這塊化石。根據當時與學生們在一起的老師埃文斯（Bryn Evans）指出，他們當時正在建造一座小水壩，尋找小龍蝦，然後從泥巴裡拉出了一個東西，其中一個人說，「這不是一根棍子，這是一個骨頭！」

發現的骨頭被帶到聖他克魯茲自然歷史博物館（Santa Cruz Museum of Natural History）進行研究。博物館官員直到今年3月18日這周宣布，古生物學收藏顧問湯普森（Wayne Thompson）證實這是一塊化石臂骨，可能屬於古代樹懶，之後便邀請了樹懶化石專家，幫忙確認它屬於傑佛遜地懶（Megalonyx jeffersonii）。

傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。這種動物以美國第三任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）的名字命名的。 傑佛遜記錄了他於1700年代末在西佛吉尼亞州發現的這種動物的骨骼化石。

學生們發現的這塊骨骼化石，推測大約來自1萬1500年到30萬年前，湯普森說，這可能是迄今為止發現的這種生物最大的橈骨之一。

博物館官員說，這是在聖克魯自縣發現的第一塊傑佛遜地懶化石。博物館自本周五起展出這塊化石，將持續到五月底。

而由於只找到了一根骨頭，「工作」還沒有完成，學生們說他們還要回去找剩下的。

一群小學生在聖他克魯茲山的一處森林中玩耍時，發現了一個奇怪的物體，後被證實為一種...
一群小學生在聖他克魯茲山的一處森林中玩耍時，發現了一個奇怪的物體，後被證實為一種名為傑佛遜地懶的古代生物的骨骼化石。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

博物館 克魯茲 冰河

上一則

金山啟動1號提案 擴大救助無家者

延伸閱讀

靠寫作年收入300萬 科技作者湯普森在台分享經驗

靠寫作年收入300萬 科技作者湯普森在台分享經驗
報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區

報85年前非裔夫婦收留之恩 加州華裔兄弟捐500萬助非裔社區
NBA／保羅復出、湯普森替補 勇士後勢看俏

NBA／保羅復出、湯普森替補 勇士後勢看俏
NBA／同是天涯淪落人 勇士湯普森分享波爾被下放板凳看法

NBA／同是天涯淪落人 勇士湯普森分享波爾被下放板凳看法
NBA／傳魔術想挖湯普森 柯瑞盼「浪花」一起退休

NBA／傳魔術想挖湯普森 柯瑞盼「浪花」一起退休

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）

配貨潛規則？愛馬仕遭集體訴訟 想買柏金包得先撒錢買周邊

2024-03-20 21:00
嫌犯胡來茨（Louie Juarez Jr.）面臨多項指控。（聖荷西警方照片）

驚嚇 聖荷西男子星巴克廁所偷拍逾90人 4歲也沒放過

2024-03-21 19:07

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注