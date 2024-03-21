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金山灣區文教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

記者江碩涵／聖荷西即時報導
金山灣區僑教中心3月17日舉行2024年上半年志工培訓暨聯誼活動。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心3月17日舉行2024年上半年志工培訓暨聯誼活動。（主辦單位提供）

為提昇志工服務品質及凝聚團隊向心力，金山灣區僑教中心3月17日舉行2024年上半年志工培訓暨聯誼活動，志工團長高玉麗、櫃台組長張其南、副組長葉乾元及圖書館組長吳文玉、副組長徐蓮共60多位志工參與。

僑教中心主任莊雅淑表示，僑教中心志工團在高玉麗帶領下有百位熱心志工奉獻與服務，一起守護僑教中心這個僑胞共同的家，志工無私義務付出、熱心協助中心為僑胞們提供第一線親切的服務，「讓走進僑教中心的僑胞有如回家般溫暖」。

莊雅淑說，僑委會在海外設置16個僑教中心服務僑胞，金山灣區僑教中心是「第一個」成立的僑教中心，也是「全球第二大」的僑教中心，感謝許多退休僑胞熱心付出時間，義務擔任志工，協助僑教中心提供更優質僑務服務。

高玉麗表示，大家非常幸運能參與中心志工服務僑胞，活動不僅凝聚志工向心力，也讓所有志工感受到中心的用心，大家持續同心協力守護僑胞的家。

高玉麗在活動中也公布徵募新志工辦法、平日值班須知及請假假流程。張其南、葉乾元指導櫃台應對須知及溝通技巧，吳文玉、徐蓮指導圖書館業務及圖書籍整理流程，莊雅淑並以問答方式回應各項提問。

隨後安排庫比蒂諾學區委員寇惠風帶領「台灣麻將夜市賓果遊戲」以及動動舞、啦啦唱及卡拉OK歡唱活動，希望志工在輕鬆歡樂氣氛中建立團隊交流增加志工間的感情。

金山灣區僑教中心3月17日舉行2024年上半年志工培訓暨聯誼活動。（主辦單位提供...
金山灣區僑教中心3月17日舉行2024年上半年志工培訓暨聯誼活動。（主辦單位提供）

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