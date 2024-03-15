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北美台灣工程師協會 第四屆女力論壇

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論壇」。（主辦單位提供）
北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論壇」。（主辦單位提供）

為響應2024聯合國UNICEF慶祝國際婦女節的主題「Invest in Women 投資自己，投資女性」，北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論壇」，主題為「Invest in Women 投資自己，投資女性」，活動邀請橫跨學術與產業的傑出女性共同分享她們如何耕耘成功的事業與家庭，如何為其他女性獲得更多機會而鋪路，話題與學術、產業、創業有關，已開放報名（網址：https://events.humanitix.com/2024-natea-women-summit?c=press）。

主題講座為「Becoming W.I.S.E. (Women in Science and Engineering)：Empowering Women in STEM」，邀請芝加哥大學分子工程學教授暨阿貢國家實驗室儲能科學首席科學家Shirley Meng，分享身為亞裔女性科學家，追求頂尖與成功的路上所遇到挑戰。

首場講座主題為「Invest in US 投資女性：擁抱彼此的力量」，著重於女性領導者們如何在工作和社群中創造平權機會，由Shirley Meng 博士、LogMeIn前總監Ginger Tsun、onsemi 外部製造副總暨美西玉山科技協會會長、Onsemi採購總長Nana Tseng主講。

第二場講座主題為「Invest in ME 投資自我：我的人生我定義」，邀請來自科技、商業、法律背景女性分享如何為人生增值，包括Pluralsight產品管理副總Christiana Chen、職涯教練暨Courageous Careers創辦人Yi Lin Pei、Airbnb法律顧問Monique Lee Hawthrone、產品領導力與個人創業教練Nancy Chu主講。

第三場講座主題為「Invest in CHANGE 投資改變：挑戰不同尋常的勇氣」，邀請兩位敢突破的女性訴說她們的精彩人生故事，由長庚醫院前婦產科醫師、雙寶媽暨Instagram「宋嬡醫師嬡嘮叨」經營者Chen-Ai Sung ，以及Honu Lab 創辦人、新創技術顧問、Instagram「自由工程師的冒險人生」及同名播客創作者Yi-Ning Huang分享她們如何開始經營自媒體社群，並勇於改變的精彩故事。

北美工程師協會(NATEA)會長Hsiang-He Lee 表示，近年來NATEA提倡女性領導力，讓領導更不受性別限制，並致力發揮女性領導力，創新合作及進步。

本次活動由NATEA理事Jasmin Yu及Tzu Ling Chen擔任活動策畫人，BNext創業小聚為媒體合作夥伴，BNext將提供活動直播於創業小聚平台，讓更多觀眾可網路參與。

北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論...
北美台灣工程師協會（NATEA）將於3月22日下午5至8時舉辦第四屆女力「網路論壇」。（主辦單位提供）

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