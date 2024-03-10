舊金山市工人集會 抗議市府將公共服務外包的行為

舊金山城市工人集會，呼籲人們關注市府將公共服務外包的行為 。活動標語寫有「修復我們的城市」（Fix Our City）。（記者楊逸辰╱攝影）

以國際專業工程師聯合會第21號工會和其他城市工會為代表的舊金山 城市工人27日舉行集會，呼籲人們關注市府將公共服務外包的行為 。

工人表示，目前工會正在進行和市府的談判有可能發展為罷工 。談判重點是解決該市對私人承包商的過度依賴，並提高城市中重要公共服務的人員配備水準。

工作組織「城市工會」（City Unions）同時發布特別報告，展示私人承包商如何不當管理城市服務。 題為「出賣舊金山」（Selling Out San Francisco）的報告審查了六家城市公共服務的承包商，揭露出了舊金山外包公共服務的幾個問題，包括行政管理不善、無法履行合約義務、不適當的監控行為以及與承包商内部相比價格虛高的服務。儘管存在管理不善和成果不佳的現象，而且造成高昂代價，但這六家承包商全部仍然保持了合同的有效性，並繼續獲得著新的合約。

「這份報告顯示私人承包商如何以犧牲公共服務為代價來獲取利潤 ，」工會主席波洛韋納（Bianca Polovina）說，「身為納稅人，我們付出的更多，得到的卻更少。我們希望市政府對此採取行動。」

報告稱，承包商們獲得的合約中十分之一是市府由於公共服務的人手不足而要求的。自2022年年底以來，這些請求的支出授權（requested spending authority）總計達 2.11 億元。這樣的情況發生在各個部門，但顯示出與公共服務職位大量空缺的相關性。其中公共衛生部的空缺數量最多，有600個全職職位，由於缺乏工作人員，該部門請求了超過1億元的合約授權。