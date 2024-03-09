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舊金山慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年

記者李怡╱舊金山即時報導
布里德表示，要確保舊金山灣區的女性權益不受到傷害。（記者李怡╱攝影）
布里德表示，要確保舊金山灣區的女性權益不受到傷害。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德聯合女性權益聯盟代表、舊金山市府律師等重要行政人員，1月31日在市政廳內慶祝舊金山灣區墮胎權聯盟 (BAARC) 成立一周年， 宣示舊金山會為保護女性權益做出持續努力。

舊金山灣區墮胎權聯盟的成立，是回應2022年聯邦最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，終結半世紀來憲法對女性墮胎權的保障，給予各州自行決定墮胎權是否合法。舊金山市長布里德隨後發表聲明表示，舊金山已經行動起來，採取措施為此項裁決帶給當地的可能影響做準備，確保舊金山繼續作為保護和支持女性選擇權的地方。

布里德表示，聯邦最高法院這一決定對婦女和國家都是毀滅性的。幾代人以來，舊金山一直是尊重基本公民權利的地方，包括女性的選擇權。最高法院的裁決後果還有待觀察。舊金山雖無法糾正國家政策，但可以確保這座城市的女性權益不受到傷害，並且與整個灣區合作，採取一致行動，為保護女性自由權益持續努力。

在墮胎權利倡導組織的支持下，舊金山市婦女地位局（DOSW）已擬定措施，既要為來自外州的墮胎女性湧入做準備，又要盡量減少對舊金山本地的影響。

在聯盟成立一年的時間內，成立和啟動了由個人、倡導組織和地方政府組成的灣區協調機構，以便更了解整個灣區地區可以利用的服務及所需要的資源，並配合州政府可能採取的干預行動。

婦女地位局主任艾莉絲（Kimberly Ellis）說，最高法院的這一裁決給女性帶來嚴重的生命和健康威脅，有人會不必要地死去，「我們有道德義務，盡我們所能保護母親、女兒、姊妹、伴侶和妻子的生命。」

舊金山市府律師邱信福表示，舊金山作為全國自由生育之都，是因為有強大的法律支持體系。也希望舊金山的自由可以影響到全國和世界的態度。這也是舊金山一直堅守保護女性權益的意義所在。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Coflax）、舊金山市府行政官朱嘉文，多位市議員代表等出席了慶祝活動。

諸多舊金山市府政要出席了慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年活動。（記者李怡╱攝影...
諸多舊金山市府政要出席了慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年活動。（記者李怡╱攝影）

舊金山 墮胎 灣區

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