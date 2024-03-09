舊金山慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年

布里德表示，要確保舊金山灣區的女性權益不受到傷害。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德聯合女性權益聯盟代表、舊金山市府律師等重要行政人員，1月31日在市政廳內慶祝舊金山灣區墮胎 權聯盟 (BAARC) 成立一周年， 宣示舊金山會為保護女性權益做出持續努力。

舊金山灣區墮胎權聯盟的成立，是回應2022年聯邦最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，終結半世紀來憲法對女性墮胎權的保障，給予各州自行決定墮胎權是否合法。舊金山市長布里德隨後發表聲明表示，舊金山已經行動起來，採取措施為此項裁決帶給當地的可能影響做準備，確保舊金山繼續作為保護和支持女性選擇權的地方。

布里德表示，聯邦最高法院這一決定對婦女和國家都是毀滅性的。幾代人以來，舊金山一直是尊重基本公民權利的地方，包括女性的選擇權。最高法院的裁決後果還有待觀察。舊金山雖無法糾正國家政策，但可以確保這座城市的女性權益不受到傷害，並且與整個灣區合作，採取一致行動，為保護女性自由權益持續努力。

在墮胎權利倡導組織的支持下，舊金山市婦女地位局（DOSW）已擬定措施，既要為來自外州的墮胎女性湧入做準備，又要盡量減少對舊金山本地的影響。

在聯盟成立一年的時間內，成立和啟動了由個人、倡導組織和地方政府組成的灣區協調機構，以便更了解整個灣區地區可以利用的服務及所需要的資源，並配合州政府可能採取的干預行動。

婦女地位局主任艾莉絲（Kimberly Ellis）說，最高法院的這一裁決給女性帶來嚴重的生命和健康威脅，有人會不必要地死去，「我們有道德義務，盡我們所能保護母親、女兒、姊妹、伴侶和妻子的生命。」

舊金山市府律師邱信福表示，舊金山作為全國自由生育之都，是因為有強大的法律支持體系。也希望舊金山的自由可以影響到全國和世界的態度。這也是舊金山一直堅守保護女性權益的意義所在。