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「樹一倒 就停電」金山民眾不滿PG&E

記者王子涵╱舊金山即時報導
太平洋瓦電公佈2023年的財報，在去年大幅增長電費後，公司利潤增長有25%之多，達22億元。（本報存圖）
太平洋瓦電公佈2023年的財報，在去年大幅增長電費後，公司利潤增長有25%之多，達22億元。（本報存圖）

7日早晨舊金山市中心超過4000戶使用太平瓦電（PG&E）服務的住戶意外失去電力，影響範圍包括日本城、西增區、田德隆、諾布山等。

早8時，全市受到停電影響的住戶增長到5030戶。約上午10時，大部分區域的電力得到恢復。中午12時前，最後受到停電影響的900戶也恢復電力。

太平洋瓦電公司並未就停電原因做出解釋。此次停電區域與年初受到暴風雨影響的區域也不同，引起部分居民的懷疑。

居住在日本城附近的華人蘇怡表示，來美國四年還是第一次遇到停電。「今天早晨風和日麗，沒有大風大雨的天氣，突然停電就有些莫名其妙。」

居住在諾布山附近的張先生，對仍然暴露在外的電線和供電設備表達擔心，「大風起，樹一倒，就停電。」張先生說，「我知道舊金山是一座歷史悠久的城市，基礎設施老舊是不可避免的，但外露的電線遲早是個麻煩，與其每次刮大風後搶修電力，為什麼不早一些埋在地下。」

張先生回憶，在剛剛來到舊金山時，為接通網絡，PG&E的工人要爬上街邊的電線桿，從雜亂的電線中引出一根接到家裡。「這太不可思議了，灣區科技產業發達，基本的電力和網絡設施卻如此落後。」

二月，太平洋瓦電公佈了2023年的財報。在去年大幅增長電費後，利潤增長有25%之多，達22億元。這引起普通民眾的不滿。「誇張的利潤都是從普通消費者拮据的口袋中榨取的。」基礎設施改革聯盟負責人通尼（Mark Toney）表示。

「只需要一棵倒下的樹，整片社區就陷入停電，太平洋瓦電怪罪極端的天氣，而不去投資改革整套電力輸出設施，提供給顧客更穩定的服務。」通尼說，「民眾需要一個電力增長的上限，使其不能超過基本生活費用的極限。」

截至發稿本報未獲PG&E回應。

7日早晨，舊金山市中心超過4000戶使用太平瓦電（PG&E）服務的住戶意外失去電...
7日早晨，舊金山市中心超過4000戶使用太平瓦電（PG&E）服務的住戶意外失去電力，影響範圍包括日本城、西增區、田德隆、諾布山等。（太平洋瓦電提供）

舊金山 利潤 日本

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