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台中⼀中師⽣參訪舊金山灣區 感受科技人文魅力

記者江碩涵／聖荷西即時報導
台中一中參訪團在史丹福大學廣大的校園中欣賞了美麗的風景與建築。
台中一中參訪團在史丹福大學廣大的校園中欣賞了美麗的風景與建築。

台中一中師生3月2日參訪美國舊金山灣區，並由台中一中的校友須國琪接待。台中一中參訪團表示，在舊金山灣區三天感受到美國科技企業的領先，也在史丹福大學柏克萊加大等地感受到名校的魅力，深深被震撼。

台中一中美國參訪團由台中一中總務主任黃俊銘帶隊，共22名師生參與。須國琪表示，身為台中一中的校友，3月2日當天他特地到舊金山機場接機歡迎學弟妹的來訪，並贈送一人一個舊金山小禮物，而台中一中也回送一中的領帶與領帶夾及台灣名產。

黃俊銘說，參訪團這次共參訪了柏克萊加大和史丹福大學兩所名校。他說，柏克萊加大的校園⼤使介紹得相當詳細，師生們認識到許多諾⾙爾獎得主皆出自於柏克萊加大，尤其是去年賣座電影「奧本海默」的辦公室就在這裡；參訪團在史丹福大學廣大的校園中欣賞了美麗的風景與建築，師生們對於史丹福大學創辦人的教育熱忱也相當感動。

參訪團也造訪了舊金山的知名景點「金門大橋」，不少台中一中學生直接全程跑步往返金門大橋，活力充沛；也造訪了「39號碼頭」，看到當地最有名的海獅群，並體驗坐船出港的樂趣。抵達矽谷時，參訪團分別到英特爾博物館、蘋果園區參觀，看到科技最前線的發展，也體會到科技業創辦人致力於改變人類生活的毅力。

台中一中參訪團3月5日離開舊金山灣區，並前往南加Pacific Ridge School體驗課程，並將融入學校寄宿家庭，體驗美國上課方式及家庭生活。

黃俊銘表示，台中⼀中的校友遍布全球，各領域都有優秀⼈才，且校友們持續努力為世界貢獻，提攜學弟妹，傳承⼀中百年優良校風，是最令人感動的地方。

台中一中參訪團在柏克萊加大前面合影。（主辦單位提供）
台中一中參訪團在柏克萊加大前面合影。（主辦單位提供）

柏克萊加大 舊金山 史丹福大學

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