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舊金山中華總商會發布 農曆新年慶會中獎號碼

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山中華總商會發布農曆新年慶會中獎號碼。（記者李怡╱攝影）
舊金山中華總商會發布農曆新年慶會中獎號碼。（記者李怡╱攝影）

舊金山中華總商會29日發布2024年農曆新年期間，到訪華埠遊客在慶會期間的抽獎券碼號如有中獎的幸運民眾，可憑藉號碼直接兌獎。共有91份中獎 ，獎品名單如下:

頭獎 阿拉斯加航空公司來回美國國內機票兩張 #1183;

二至三獎 阿拉斯加航 空公司來回美國國內機票一張 #2553, 0078;

四獎 華美銀行美國債券$500元 #2327;

六至八獎 2025農曆新年巡遊貴賓票四張加禮品袋 #4172, 4362, 2482, 1847;

九獎 大通公司電飯煲一台 #4424;

十至十七獎 凱悅匯餐券 #4219, 4078, 1904, 1074, 0571, 3951, 2267, 0977 ;

十八至二十二獎 嶺南小 館餐券 #1508, 3151, 0482, 2354, 0446 ;

二十三至二十八獎 鯉魚門海鮮茶寮餐券 #0217, 4083, 2372, 2248, 4305, 1710 ;

二十九至三十八獎 依力臣藥業有限公司禮品券 #2429, 1966, 1992, 1707, 2959, 4651, 4244, 4769, 4380, 4289 ;

三十九至四十二獎 新亞洲市場 購物券 #2919, 1750, 4285, 1803 ;

四十三至五十獎 廣東燒臘小館購物券 #2551, 2203, 2289, 1861, 2803 3323, 4291, 3309 ;

五十一至五十四獎 順風 魚村餐券 #1547, 2497, 4315, 2483;

五十五至五十九獎 甄味館餐券 #0895, 1789, 3509, 4748, 2249;

六十至六十 三獎 Round N Round Pot餐券 #4441, 4774, 0409, 3520;

六十四至七十一獎 Spiral日本餐館餐券 #2013, 0469, 2085, 4012, 1100, 0121, 0932, 027;

七十 二至七十六獎 星巴克禮品券 #0353, 3686, 0023, 2181, 4761;

七十七至八十一獎 Schubert’s Bakery餅券 #4737, 1412, 4121, 0902, 2608; 

八十二至九十一獎 精美禮品包一份 #2394, 1724, 0268, 1360, 0865, 2884, 3183, 1372, 2759, 1040。

星巴克 華埠 舊金山

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