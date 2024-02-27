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輝達成立通用具身智能體研究組 兩90後華裔科學家擔綱

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣即時報導
朱玉可2019年加入輝達擔任高級研究科學家。（翻攝自輝達官網）
朱玉可2019年加入輝達擔任高級研究科學家。（翻攝自輝達官網）

號稱「人工智慧運算全球領袖」的輝達（Nvidia）日前宣布成立「通用具身智能體研究組（GEAR)」，推進可以在虛擬和現實世界中工作的人工智慧，比如遊戲中的智能NPC(非玩家角色）和機器人。90後華裔科學家范麟熙（Jim Fan)和朱玉可（Yuke Zhu)為實驗室的領軍人物。

輝達官網顯示，GEAR的研究內容主要包括多模態基礎模型、通用機器人、虛擬世界通用智能體以及模擬與合成數據等。范麟熙在2023年的一場人工智慧TED演講中曾經對「通用智能體」做出說明，指出具備海量常識與技能，沒有固定物理型態，可以在不同的時空和規則下完成任務的人工智慧。舉例來說，就是既可以完成現實中的任務，也可以勝任網絡中虛擬世界角色的人工智慧模型。

范麟熙日前在自己的LinkedIn和X平台發布消息稱，將和自己長期朋友與合作者朱玉可一起創立輝達GEAR研究組。

他說：「我們相信，未來每一台移動的機器都將是自動化的，機器人和模擬智能體會像iPhone一樣無處不在。我們會建造基礎智能體，一個可以在多重（虛擬和現實的）世界中行動自如的通用人工智慧。」

范麟熙還表示，2024年將會是機器人技術之年，遊戲人工智慧之年，以及模擬仿真技術之年。「我們正開始一項登月行動，而抵達那裡會帶來排山倒海的新知和突破。」

朱玉可在X平台回應范麟熙稱：「非常激動能和長期的合作者范博士一起領導新的團隊。我們正在開展一項在機器人技術和具身智能體方面帶來變革性突破的行動。加入我們一同塑造未來！」

公開資料顯示，范麟熙2016年以GPA滿分4.3的成績畢業於哥倫比亞大學電腦系，後於2021年史丹福大學電腦博士畢業，主攻深度強化學習、機器人學、電腦視覺及大規模分散式學習。2021年博士畢業後正式加入輝達。2016年曾經在Open AI實習9個月。

而朱玉可本科畢業於浙江大學，碩士和博士都就讀於史丹福大學電腦系。2019年加入輝達擔任高級研究科學家，同時還是德州大學奧斯汀分校的助理教授。

公開資料還顯示，范麟熙和朱玉可都曾是華裔教授李飛飛（Fei-Fei Li)所領導的「史丹福視覺實驗室（Standford Vision Lab)」的成員。

范麟熙表示，2024年將會是機器人技術之年，遊戲人工智慧之年，以及模擬仿真技術之...
范麟熙表示，2024年將會是機器人技術之年，遊戲人工智慧之年，以及模擬仿真技術之年。（翻攝自輝達官網）

人工智慧 輝達 史丹福大學

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