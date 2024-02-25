我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

「驚奇隊長」加拿大男星罹患漸凍人症 49歲去世

應考數創新高 華語文能力測驗頒獎

記者徐蓓蓓／密爾比達即時報導
到場貴賓為華測組的學員頒發證書。（記者徐蓓蓓/攝影）
到場貴賓為華測組的學員頒發證書。（記者徐蓓蓓/攝影）

加州中文學校聯合會在灣區僑教中心25日舉辦華語文能力測驗（TOCFL)頒獎典禮。駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、經文處教育組組長董慶豐、僑務秘書許彩鳳等出席典禮，並為學員頒發成績單和證書。來自費利蒙中文學校的Rose老師分享了華測與AP考試之間的關聯性。

據悉，本次華語文能力測驗應考人數為歷屆最高，是全球第一次使用電腦口語和寫作測評。共有146位考生204人次應考，總共有9所學校參加。相較2022年的96人次，成長率達到112.5%。在所有學校中報名人數最多的是費利蒙、麥奇和矽谷中文學校。

中校聯合會會長單聖玲表示，這是第一次與經文處教育組合作，在華語文能力測試中增加電腦口語和寫作測評的部分。考生成績也非常好，參加這兩項測試的通過率都是百分百。在家長、老師和學生的共同努力下，應考人數也有很大突破。適逢龍年新春，她稱讚今天參加頒獎典禮的學員都是「人中龍鳳。」

賴銘琪恭喜各位參加華測的學子取得了優異的成績。「相信以各位的天資聰穎，再加上繼續努力，中文程度一定可以更上一層樓。」他指出，現在不單在美國，在全世界來說，學習華語都是一種潮流。在加州有超過120萬人講華語。很多學校也開設了華語選修課程。華語程度好，對之後的升學和工作都有便利。

費利蒙中文學校華測負責人Rose老師介紹了華測三個不同分級相應的程度要求，以及怎樣合理利用華測來作為AP中文考試的練習和準備。

到場來賓為兒測組的學員頒發證書。後排左起李娜亞、莊雅淑、賴銘琪、董慶豐、單聖玲。...
到場來賓為兒測組的學員頒發證書。後排左起李娜亞、莊雅淑、賴銘琪、董慶豐、單聖玲。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 升學 灣區

上一則

舊金山華埠龍年巡遊 亞裔影后奧卡菲娜直呼完美

下一則

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

延伸閱讀

北加州南灣元宵花燈會 近兩千人同歡

北加州南灣元宵花燈會 近兩千人同歡
柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成

柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成
華運會主任委員交接 陳朝全接棒

華運會主任委員交接 陳朝全接棒
柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成

柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成
北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動

北加州台灣會館及台灣華語文學習中心聯手新春活動

熱門新聞

歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08
拉布拉多犬。(Roaming Angel/Unsplash)

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

2024-02-22 20:53

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾