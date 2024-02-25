應考數創新高 華語文能力測驗頒獎

到場貴賓為華測組的學員頒發證書。（記者徐蓓蓓/攝影）

北加州 中文學校聯合會在灣區 僑教中心25日舉辦華語文能力測驗（TOCFL)頒獎典禮。駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、經文處教育組組長董慶豐、僑務秘書許彩鳳等出席典禮，並為學員頒發成績單和證書。來自費利蒙中文學校的Rose老師分享了華測與AP考試之間的關聯性。

據悉，本次華語文能力測驗應考人數為歷屆最高，是全球第一次使用電腦口語和寫作測評。共有146位考生204人次應考，總共有9所學校參加。相較2022年的96人次，成長率達到112.5%。在所有學校中報名人數最多的是費利蒙、麥奇和矽谷中文學校。

中校聯合會會長單聖玲表示，這是第一次與經文處教育組合作，在華語文能力測試中增加電腦口語和寫作測評的部分。考生成績也非常好，參加這兩項測試的通過率都是百分百。在家長、老師和學生的共同努力下，應考人數也有很大突破。適逢龍年新春，她稱讚今天參加頒獎典禮的學員都是「人中龍鳳。」

賴銘琪恭喜各位參加華測的學子取得了優異的成績。「相信以各位的天資聰穎，再加上繼續努力，中文程度一定可以更上一層樓。」他指出，現在不單在美國，在全世界來說，學習華語都是一種潮流。在加州有超過120萬人講華語。很多學校也開設了華語選修課程。華語程度好，對之後的升學 和工作都有便利。