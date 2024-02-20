我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂輝達估值過高 科技股拉低股指

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

著名脫口秀演員查普爾說 舊金山讓他學會生活訣竅

記者王子涵／舊金山即時報導
在查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山。（美聯社）
在查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山。（美聯社）

美國著名脫口秀演員戴夫查普爾（Dave Chappelle）日前在Netflix推出最新劇集The Dreamer中，讓舊金山再次成為主角。

查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山，在上一部劇集中，他提到自己與舊金山當地的一名變性喜劇表演者德爾曼（Daphne Dorman）成為很好的朋友，但他也因大膽評論LGBTQ群體而遭到指責。

查普爾每年會固定返回舊金山進行表演，他一度開玩笑稱舊金山是他的「提款機」，每當自己沒錢的時候就會來到這裡演出。查普爾曾在2022年在大通中心（Chase Center）表演，還在馬士孔尼中心批評舊金山市府。

在上一部劇集The Closer播出後，查普爾遭到LGBTQ群體猛烈抨擊，稱他的表演是仇視LGBTQ群體的，他是否還會公開演出一度被人們討論。然而在最新一集的表演中，他並不避嫌，繼續探討了性別認同和LGBTQ的話題，力度絲毫不減上集。

表演進行一半時，查普爾回憶起一個關於他與舊金山的故事。查普爾22歲那年，來到舊金山拍攝一期HBO的喜劇節目，拍攝地點是北灘區（North Beach）的百佬匯工作室，而拍攝地點正巧在一家夜總會的樓上。在查普爾表演開始的20分鐘後，夜總會開始播放嘈雜的音樂，查普爾認為這徹底打亂了他的節奏，破壞了他的表演。儘管在最終播出的節目中，雜音被消除，但這件事一直讓查普爾記起。

在查普爾表演結束後，他生氣的對工作人員大吼大叫，製片人將責任歸咎於樓下的夜總會，於是查普爾衝進夜總會陰暗的廚房，對那裡的負責人破口大罵。然而，這名負責人隨後被他認出是一名俄羅斯黑幫份子，在意識到自己錯了後，他向所有人道歉。

「如果你相信自己是絕對正確的，那是一種很有趣的事情，因為你可以完全沉醉在那種正確的感覺中。」查普爾說，自己在向黑幫老大道歉後，他便在舊金山有了一個感悟，「在生命中的任何一個時刻，強大的夢想會支撐你贏得那個時刻。我就是一個非常強大的夢想家。」

「這就是人生的訣竅，你必須要有足夠的智慧，知道自己何時活在夢中。但當你活在別人的夢裡時，你必須虛心地接受。」

在查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山。（美聯社）
在查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山。（美聯社）

舊金山 LGBTQ 俄羅斯

上一則

華人學者研究顯示 養娃能益壽延年

延伸閱讀

NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民

NBA全明星明年移師金山 名嘴諷金山充滿遊民
舊金山25大合約NPO執行長 平均收入30萬

舊金山25大合約NPO執行長 平均收入30萬
乾尼街擬建「清醒住房」 華埠商戶憂成第二個田德隆

乾尼街擬建「清醒住房」 華埠商戶憂成第二個田德隆
縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路
舊金山柔功門醒獅團 獲評西方最佳

舊金山柔功門醒獅團 獲評西方最佳

熱門新聞

這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
聖荷西思科周三證實裁員5%，約4000多人。 （美聯社）

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

2024-02-15 14:23
加拿大近來積極網羅矽谷的外籍科技人才，有人認為搬到加拿大的生活更好。（網路影片截圖）

矽谷H-1B抽籤失利 華人新移民在加拿大過得更好

2024-02-14 12:54

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」
富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了
有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段