著名脫口秀演員查普爾說 舊金山讓他學會生活訣竅

在查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山。（美聯社）

美國著名脫口秀演員戴夫查普爾（Dave Chappelle）日前在Netflix推出最新劇集The Dreamer中，讓舊金山 再次成為主角。

查普爾的喜劇作品中經常提到舊金山，在上一部劇集中，他提到自己與舊金山當地的一名變性喜劇表演者德爾曼（Daphne Dorman）成為很好的朋友，但他也因大膽評論LGBTQ 群體而遭到指責。

查普爾每年會固定返回舊金山進行表演，他一度開玩笑稱舊金山是他的「提款機」，每當自己沒錢的時候就會來到這裡演出。查普爾曾在2022年在大通中心（Chase Center）表演，還在馬士孔尼中心批評舊金山市府。

在上一部劇集The Closer播出後，查普爾遭到LGBTQ群體猛烈抨擊，稱他的表演是仇視LGBTQ群體的，他是否還會公開演出一度被人們討論。然而在最新一集的表演中，他並不避嫌，繼續探討了性別認同和LGBTQ的話題，力度絲毫不減上集。

表演進行一半時，查普爾回憶起一個關於他與舊金山的故事。查普爾22歲那年，來到舊金山拍攝一期HBO的喜劇節目，拍攝地點是北灘區（North Beach）的百佬匯工作室，而拍攝地點正巧在一家夜總會的樓上。在查普爾表演開始的20分鐘後，夜總會開始播放嘈雜的音樂，查普爾認為這徹底打亂了他的節奏，破壞了他的表演。儘管在最終播出的節目中，雜音被消除，但這件事一直讓查普爾記起。

在查普爾表演結束後，他生氣的對工作人員大吼大叫，製片人將責任歸咎於樓下的夜總會，於是查普爾衝進夜總會陰暗的廚房，對那裡的負責人破口大罵。然而，這名負責人隨後被他認出是一名俄羅斯 黑幫份子，在意識到自己錯了後，他向所有人道歉。

「如果你相信自己是絕對正確的，那是一種很有趣的事情，因為你可以完全沉醉在那種正確的感覺中。」查普爾說，自己在向黑幫老大道歉後，他便在舊金山有了一個感悟，「在生命中的任何一個時刻，強大的夢想會支撐你贏得那個時刻。我就是一個非常強大的夢想家。」