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庫比蒂諾通過該市史上最大住宅開發計畫

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
空無一人的Vallco商場。（記者徐蓓蓓╱攝影）
空無一人的Vallco商場。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在經歷數次挫敗和推延之後，庫比蒂諾市日前終於批准在已經廢棄的Vallco商場興建混合住宅項目。Vallco商場此前曾是庫市中心商業區，目前已經凋敝荒廢多年。

新的住宅項目將佔用Wolfe Road和Stevens Creek Boulevard之間50畝大小的地塊。建築計畫包括2669個公寓單元和住宅，超過7畝地的公園以及23萬平方呎的零售區域。項目在上周五獲得了庫市社區發展部的批准。

庫比蒂諾市副市經理卡普爾（Tina Kapoor)表示，這一項目展示了庫市響應居民需求的決心。「新的住宅項目因應城市人口不斷變化的需求和多元的收入狀況。」

庫比蒂諾此前因未能達到州府規定的可負擔住宅建設要求，而飽受住房平權組織的詬病。聖他克拉拉縣高等法院法官阿蘭德（Mary Arand)在1月8號裁定，庫市必須通過開發商援引「建築商補償法案」規避地方對住宅分區的限制，因為庫市已經錯過滿足州法規定的可負擔住宅開發要求的最後期限。

記者走訪Vallco商場地塊發現，偌大的商場完全不見當年的繁華景象。只有靠近高速路的保齡球館和位於商場偏僻角落的冰場還在堅持慘淡經營。停車場的大部分位置也被路障標誌封鎖。有時候會有高中生在此地滑板、聚會。曾經每周在這裡舉辦的農夫市場，也早已遷徙到迪安薩學院和Creekside公園一帶。

對於很多庫比蒂諾老居民來說，Vallco商場的凋敝一直是一件有些讓人憂傷的事。但居民對於興建高層住宅帶來的人口和公共設施方面的壓力，總是心存疑慮。此次在州法和縣高等法院的裁定之下，Vallco商場煥然一新似乎已經指日可待。

平權 Boulevard

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