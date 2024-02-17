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第36屆北加州台灣工商會慈善募款晚宴 關懷弱勢讓愛傳承

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州台灣工商會第36屆年度慈善籌款晚會將於3月3日下午6時在聖他克拉拉市Marriott飯店舉行。（記者江碩涵／攝影）
北加州台灣工商會第36屆年度慈善籌款晚會將於3月3日下午6時在聖他克拉拉市Marriott飯店舉行。（記者江碩涵／攝影）

加州台灣工商會第36屆年度慈善籌款晚會將於3月3日下午6時在聖他克拉拉市Marriott飯店（地址：2700 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054）舉行，席開30桌、現場300人，並有商展、美酒佳餚、音樂及舞蹈表演和慈善募款抽獎活動，並邀鴻海集團首席電動車自動化營運長蔡啟庚演講。

北加州台灣工商會16日舉行記者會，宣布第36屆年會活動，金山灣區僑教中心主任莊雅淑、世界台商聯合總會名譽總會長暨僑務諮詢委員林貴香、北美洲台商會聯合總會前會長暨僑務委員吳怡明、北加州台灣工商會前會長王以芹、林身影、王榮玫等出席。

北加州台灣工商會成立於1988年，目標是替灣區台裔美國企業家搭建專業交流、創造商機合作以及回饋社區的平台，並致力於提升會員們社會地位與形象，工商會也是北美台灣商會（TCCNA）和世界台灣商會（WTCC）的一部分，會員能在洲際、國際層面，展開同樣的交流和合作活動。

北加州台灣工商會長王若衣表示，第36屆年度慈善籌款晚會目標是邀請會員和來自灣區的華人組織及社團朋友們齊聚一堂，舉行正式晚宴活動並籌募善款，為有需要的公益團體和社區機構做出貢獻。

這次的慈善募款捐款的三個單位分別是史丹福兒童醫院（Lucile Packard Children's Hospital Stanford）、華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs）和Standup for Kids。

史丹福兒童醫院每年都會將捐款直接支持照顧數千名兒童和準媽媽。華人特殊兒童之友則遵循多學科精神，重視創意藝術、豐富學習、自我表達、融入社區等方面，支持發育障礙兒童和成人的非營利組織。Standup for Kids則以幫助矽谷青少年無家可歸問題為主。

王若衣表示，第36屆年度慈善籌款晚會活動除了商展、美酒佳餚、 公益演講、精彩的音樂及舞蹈表演，也有慈善募款抽獎活動，獎品豐富，包括各項禮品、現金獎及兩張最大獎舊金山、台北豪華經濟艙機票，機票由中華航空公司及長榮航空公司贊助。

參與年會的票價為1人120 元、VIP則為150元。白金、金牌和白銀贊助則分別為2000美元、1000美元及300美元，活動詳情、贊助機會、慈善捐款和門票可上網：https://bit.ly/TACCNA2024GALA。

北加州台灣工商會第36屆年度慈善籌款晚會將於3月3日下午6時在聖他克拉拉市Mar...
北加州台灣工商會第36屆年度慈善籌款晚會將於3月3日下午6時在聖他克拉拉市Marriott飯店舉行。(主辦單位提供)

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