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矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

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矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

記者王子涵／舊金山即時報導
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

震驚矽谷谷歌華人工程師殺妻案僅過去一個月，矽谷聖馬刁縣又報告一起，前印度裔谷歌工程師槍殺妻子後自殺的惡性案件，這一次連一對年僅4歲的雙胞胎兒子也未能逃過厄運，一家四口慘遭滅門。

警方在12日接到一個外部的安全訪查（Welfare Check）請求，9時13分來到位於Alameda de las Pulgas街4100號的一處民宅。警員在敲門後無人響應，房屋外也沒有發現強行闖入的痕跡，警員通過一個未關閉的窗戶進入家中，發現了已經躺在血泊中的四位死者。

聖馬刁驗屍官辦公室15日確認了死者的身份，分別為37歲男性亨利（Anand Sujith Henry）、38歲的女性本齊格（Alice Priyanka Benziger）。警方有充足證據認為，亨利在謀殺家人後開槍自殺，瞭人的屍體在浴缸中被發現。

兩名兒童的屍體位於家中的一間臥室中被發現，其死因仍在調查。有消息指出孩子為窒息而死，或被注入過量的藥物，屍體上沒有明顯的掙扎痕跡。一把9毫米手槍和裝滿子彈的彈匣在現場被找到。

根據丈夫亨利的Linkedin檔案顯示，他曾在谷歌、Meta任職軟體工程師，在2023年7年創立了自己的人工智能公司Logits，妻子本齊格在房地產平台Zillow任職數據科學家超過6年，二人都來自於印度，畢業於美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University），在2020年以210萬元購置了擁有5臥3衛的房產。

根據當地每日郵報（The Daily Journal）的報導，這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。

多位鄰居確認，從未發現亨利一家發生爭吵，父親經常在前院與兒子玩耍，是一個友好、細心和鄰居和父親。一位曾在這裡居住30年的居民說，每當路過亨利家，都會與孩子們打招呼。

一位年長的鄰居還表示，就在案發的前一天晚上，警察還來到她家進行檢查。她在近日還收到雙胞胎祖母的來信，祖母一直生活在國外，她一直想探訪孩子們。她為未能阻止悲劇的發生感到內疚，這位年長的鄰居表示，當晚以為是聽到了煙花聲，但後來才意識到可能是槍聲。

警局發言人Jerami Surratt15日表示，案件以「謀殺後自殺」性質（Murder-suicide）調查，目前案件仍在調查中。

一對年僅4歲的雙胞胎兒子也未能逃過厄運，一家四口慘遭滅門。（取自Linkedin...
一對年僅4歲的雙胞胎兒子也未能逃過厄運，一家四口慘遭滅門。（取自Linkedin）
多位鄰居確認，從未發現亨利一家發生爭吵，父親經常在前院與兒子玩耍，是一個友好、細...
多位鄰居確認，從未發現亨利一家發生爭吵，父親經常在前院與兒子玩耍，是一個友好、細心和鄰居和父親。（聖馬刁警方提供）

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