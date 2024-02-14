金山53號觀光纜車 紀念傳奇音樂家班內特

班奈特曾與已故聯邦參議員、前金山市長范士丹並肩戰鬥，挽救觀光纜車。（記者王子涵╱攝影）

情人節當天，舊金山 人將城市最為驕傲的遺產，觀光 纜車（Cable Car）53號重新裝飾，致敬深愛著這座城市的傳奇音樂家班奈特（Anthony Benedetto，藝名Tony Bennett）。包括舊金山市長布里德（London Breed）、班奈特遺孀蘇珊（Susan Benedetto）、交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）等，14日早乘坐著53號纜車到達Farimont酒店班奈特雕像前，共同向這位偉大的藝術家致敬。

班奈特1926年出生於紐約長島 ，在70年的音樂生涯中成為歷史上最偉大爵士樂和傳統流行樂的歌手之一，在全世界售出5千萬張唱片，獲得20座格萊美獎和終身成就獎。1961年，班奈特創作了膾炙人口的歌曲「我把心留在舊金山」（I Left My Heart in San Francisco），成為舊金山市的官方歌曲。2016年，班奈特被確診患有艾滋海默症，2023年7月離世，享年96歲。

布里德表示，班奈特曾與已故聯邦參議員、前金山市長范士丹（Dianne Feinstein）並肩戰鬥，挽救觀光纜車。他所的愛心為舊金山綜合醫院籌款無數。已故華人市長李孟賢（Ed Lee）更是確立「班奈特日」。舊金山的故事永遠與班奈特聯繫在一起，不僅要紀念他的遺產，還要慶祝他為舊金山的活力和進步所做的貢獻。

蘇珊表示，當歌曲「我把心留在舊金山一炮」而紅時，班奈特真正成為了世界公民，越來越多的歌迷認識了他。這首歌不僅成為舊金山的市歌，更是他最驕傲的創作。多虧了Farimont酒店前的雕像和53號纜車，才讓歌迷永遠有地方親近班奈特。「沒有什麼比這更能讓我的丈夫感到激動。他為音樂而活，他為他的歌迷而活。」

53號纜車的頭部寫有「通網星空的半路上，自1873年起」，致敬「我把心留在舊金山」的著名歌詞，以及舊金山纜車在1873年正式運營。

譚沐霖表示，交通局很榮幸讓53號纜車傳承班奈特的精神，對於這支歷史悠久的車隊來說再合適不過了。