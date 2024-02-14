灣區郵政員工半數亞裔 訪巴洛阿圖華裔郵政局長黎志峰

巴洛阿圖郵政局長黎志峰（右）和桑尼維爾郵政局長林迪利（左）。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 郵政14日在巴洛阿圖分理中心舉辦首次人才交流會，以應對目前大約30%郵遞員即將退休 帶來的人才缺口。據悉，灣區郵政員工目前半數都是亞裔。巴洛阿圖郵政局長黎志峰（Jacky Lai)和桑尼維爾郵政局長林迪利（音譯，（Dilly Lam）在交流會現場為有意申請者答疑解惑。

黎志峰七歲時和家人從香港移居美國，已經在巴洛阿圖郵局工作了近22年。他說，作為郵政局長，最重要的就是保證居民每天準時收到郵件。但現在灣區郵政面臨著人手不足的問題。而且在未來兩、三年的時間內還會有更多的郵政員工要退休。

黎志峰表示，自己22歲開始做郵遞員。5年以後開始轉為做管理開始接觸到郵政局內部的很多不同的職責，並且承擔了寫報告的工作。目前他管理著隸屬於巴洛阿圖郵政的160名員工。

回顧自己剛做郵遞員的時候，黎志峰坦承郵遞工作有其辛苦的一面。會受到天氣影響，還要和客戶打交道，而且絕大多數時間都是自己一個人外出工作。完成任務的同時還要注意到自己身著制服，代表的是美國郵政 的形象。

提到當郵政局長是很多孩子的童年夢想，黎志峰解釋，郵政局長是對整個城市運轉負責的人，必須保證能最好地服務到生活在這個城市中的人。但是他需要依賴所有的郵遞員來實現這一目標。他說，自己每次都對新員工說：「20年前我也是這樣開始的。」

而另一方面，郵政局屬於政府部門，成為郵遞員意味著獲得了一份聯邦政府工作，未來有可能在此基礎上轉職到其他政府部門工作。

黎志峰坦言，郵政局長的工作也並不輕鬆，每天都要應對很多新狀況。即使缺少人手、客戶不理解，也要堅持做到準時收發郵件，因為大家只會關心有沒有按時收到郵件或包裹。在這一切背後是郵局要想辦法保證這一切。但是每天新的挑戰以及和不同人的交流也讓這份工作充滿了成就感。

談到申請郵局工作，黎志峰感到，很多亞裔雖然對郵局工作很感興趣。但是因為郵局不太會做廣告，很多人都錯失了招聘信息。所以當天特別舉辦這個人才交流會來溝通信息。郵局想要傳達的信息很簡單：「這是個好工作。來申請，我們會培訓你。你能獲得一個穩定的工作、也有發展前景、未來還可以以公職身份退休。」

桑尼維爾郵政局長林迪利是一位越華裔的單親媽媽。她29歲加入郵局工作的時候有個5歲大女兒、還有個6個月大嬰兒在家。剛開始當郵遞員時，因為工作對體力要求太高，她有兩次都幾乎想放棄，但最終還是堅持了下來。24年後的今天，她管理著擁有152名員工的桑尼維爾郵局。也因為郵局的工作，她得以供養兩個女兒讀完大學。