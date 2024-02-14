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海外青年文化大使協會舊金山分會 到貝律耶沙慶新年

記者江碩涵／聖荷西即時報導
海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會繼去年受到聖荷西貝律耶沙圖書館（Berryessa Library）邀請表演慶新年。（主辦單位提供）
海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會繼去年受到聖荷西貝律耶沙圖書館（Berryessa Library）邀請表演慶新年。（主辦單位提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會繼去年受到聖荷西貝律耶沙圖書館（Berryessa Library）邀請表演慶新年，受到社區極大迴響後，2024年再度於2月3日參與「Lunar New Year Celebration」活動，並於活動中表演鼓陣、扯鈴、雜技及舞蹈等節目，行銷並展現華裔子弟年輕活力，當日由FASCA諮詢導師陳安東、劉麗鋓、吳季芳及技藝小組包括舞獅老師鄒尚文、舞蹈老師彭樂雲、扯鈴老師陳麗玲、雜技老師趙明、鼓陣老師范綱恩等帶領學員前往，學員以熟稔的技巧、精湛的演出，獲得與會者熱烈的掌聲。

這場活動共有聖荷西公立圖書館（San Jose Public Library）主任Jill Bourne、貝律耶沙分館經理Candice Tran、聖他克拉拉縣議員李州曉（Otto Lee）、學區委員David Cohen、Hugo Jimenez以及主流界、僑界社區人士300人出席。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，FASCA學員從志願服務中學習成長，積極參與主流社區活動，讓更多人認識台灣，由專業技藝小組的老師講解說明及帶領學員熟練操作技巧，提升專業知能和技能，演出獲得圓滿與喝采。

當日金山灣區種子文化教師王玉香、張秀貞及汪敏娟設置文化攤位，提供傳統藝術，包括剪紙鳳梨及書法字帖讓現場民眾試身手，推廣台灣新年活動和文化，吸引不少人駐足，成功將台灣文化打入主流社區活動，讓更多人認識並愛上台灣多元魅力，歡聚一堂迎接新年。

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會繼去年受到聖荷西貝律耶沙圖書館（B...
海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會繼去年受到聖荷西貝律耶沙圖書館（Berryessa Library）邀請表演慶新年。（主辦單位提供）

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