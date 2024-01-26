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加州產鄧金斯蟹到港 每磅3.99美元 超市現排隊人潮

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）
超市內的魚缸裝滿剛捕撈上岸的加州鄧金斯蟹。（受訪者提供）

加州因座頭鯨保育問題，三度延期捕蟹季，直到1月5日才開放捕撈，產自加州的鄧金斯蟹產量漸增，甚至從一磅7.99直降到只要3.99美元，民眾口耳相傳爭相購買，一度需要排隊20分鐘以上才能買到，一般華人超市價格也只要4.99美元，正式宣告價格實惠的加州鄧金斯蟹季到來。

居住在聖荷西的華人居民Phoebe Mok，從第一次在舊金山市區的螃蟹專賣餐廳品嘗到鄧金斯蟹後，成為愛吃鄧金斯蟹的饕客足足已有20多年，對於價格與季節敏感的她，看到超市的價格直降，立即衝到超市購買鄧金斯蟹。

Phoebe表示，今年的螃蟹收穫狀況與去年一樣，都是一個豐收的狀態，所以到港量增加，價格直直降。她所前往的海鮮專賣超市Mckee Seafood Supermarket，螃蟹一磅只要3.99美元，便宜的價格讓她直呼，這樣的價格是自從新冠疫情以來，在聖荷西市看到最便宜的價格。

在加州捕蟹季開始前，從外州運來鄧金斯蟹車加上運費，市售價落在一磅7.99美元以上，而加州產捕撈的鄧金斯蟹，因捕撈區域離舊金山灣區更近，可減去運送成本，豐收的螃蟹不只讓價格直降，新鮮美味程度也讓 Phoebe讚賞。她表示，從來都不買美式超市的死螃蟹，要吃螃蟹就要購買活的螃蟹，回家立刻料理最美味。

便宜的價格讓華人奔相走告，一度湧入超市購買鄧金蟹的人潮排出人龍，Phoebe排隊拿蟹10分鐘，結帳處又再等候10分鐘，總計購買螃蟹的時間就花費近半小時。也有民眾表示排隊買蟹排了一個小時，雖然購買人潮眾多，Phoebe提到，工作人員的手腳都很快速，等候的時間也在可以接受的範圍內。

她最後採買了四隻鄧金斯螃蟹，總價大約為32美元，讓Phoebe直呼好划算。鄧金斯蟹價高時甚至可以上看一磅15美元，以目前的價格而言，幾乎是打三折在販售。

不僅海鮮專賣超市的鄧金斯蟹價格實惠，華人超市的鄧金蟹價格也降到4.19到5.99美元之間，海鮮區一度因為買蟹人潮眾多出現排隊，划算又鮮美的鄧金斯蟹讓華人消費者吃得大呼過癮。

位在聖荷西的海鮮專賣超市，湧入大量人潮購買鄧金斯蟹，排隊人龍甚至一度長達等候一小...
位在聖荷西的海鮮專賣超市，湧入大量人潮購買鄧金斯蟹，排隊人龍甚至一度長達等候一小時。（受訪者提供）
Phoebe最後採買到四隻鄧金斯螃蟹，總價才32美元，讓她直呼划算。（受訪者提供...
Phoebe最後採買到四隻鄧金斯螃蟹，總價才32美元，讓她直呼划算。（受訪者提供）
忙碌的超市工作人員正在為消費者準備活螃蟹，標價上寫的是$3.99一磅。（受訪者提...
忙碌的超市工作人員正在為消費者準備活螃蟹，標價上寫的是$3.99一磅。（受訪者提供）

華人超市 加州 舊金山

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