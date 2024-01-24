矽谷工程師殺妻案／陳嫌未出庭 檢：會等到他出現「不讓他再傷人」

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人原定於周三（24日）下午1時35分出庭，但他因住院沒有出現。這已經是他的傳訊第三次未能如約舉行，下次傳訊時間定為1月26日（周五）下午1時30分。

負責此案的副檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）在法庭外接受媒體採訪時表示，該案件目前仍在調查中，因此他不能透露過多細節。陳立人已三次沒有出席，這件事情令人沮喪，但檢方下次仍會到場，直到他出現為止，並稱「這次我們的目標不讓他再次傷害他人。」

嘉德伯格還透露，檢方已經與死者的家人聯絡。死者的家人目前仍在中國，但已儘快辦理手續赴美。記者聯絡到北加州 清華大學校友會，據悉，清華校友會已經成立了志願者小組提供家屬幫助，但目前沒有透露更多訊息。

嘉德伯格23日接受本報專訪時表示，地檢已經向法庭提出謀殺指控，並提交案件基本事實陳述（Statement of Facts)，解釋檢方為何認為陳立人應對這起謀殺負責。

聖他克拉拉郡檢察長19日發布新聞稿，陳述案情。另根據本報19日掌握到的抵達現場的警員哈格（Frank Hagg）的陳述，陳立人的朋友為報案人，在案發的前一晚還到陳立人和于軒一家中共進晚餐，當時就有察覺到陳立人的精神狀態有所不同，顯得非常沉默寡言。

擔心陳立人的友人在16日嘗試聯絡兩人，甚至直接到住屋查看發現無人回應，這時才發現陳立人跪在地上一動也不動，雙手高舉，目光呆滯，友人趕緊報警。

根據警方描述，抵達現場時，陳立人右手腫脹發紫，身上及屋內都有血跡，而太太于軒一頭上有嚴重的鈍器傷，明顯已經死亡。警方認為，陳立人當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手反覆擊打于軒一的頭部，哈格說，「我認為嫌犯陳立人，殺害了他的妻子，也就是受害者，有多次擊打她的頭部。」

辯方律師施羅德（Wesley J. Schroeder）則未對媒體發言，匆匆離去。

檢察官嘉德伯格2006年取得柏克萊加大 法學博士，已在聖他克拉拉縣地檢辦公室擔任檢察官近12年，目前是兇殺辦案組成員，自2012年以來已經有公訴超過40起案件的成功經驗。

辯方律師施羅德則是有超過40年從業經驗的聖荷西 市犯罪辯護律師，其網站顯示他的專長是代理家暴、青少年犯罪、性犯罪等類別的案件。個人簡歷顯示其畢業於戴維斯加大法學院，曾擔任過聖他克拉拉縣公共辯護辦公室高級出庭律師。

施羅德在法庭外和本報記者確認此次是受僱於陳立人家庭為其辯護。當有記者問陳家是如何找到他的。施羅德表示：「因為我在聖荷西還是很有名氣的。」但他拒絕透露陳家何時開始僱用他以及其他相關信息。

本案法官拉蒙（Hector E. Ramon) 於1974年哈佛大學法學博士畢業，2014年當選聖他克拉拉郡高等法院法官。在成為法官之前，他有20年律師執業經歷，是一位民主黨人。