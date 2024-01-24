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銀行取錢後上車 北加華女被破窗搶劫

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銀行取錢後上車 北加華女被破窗搶劫

記者劉先進 ／屋崙即時報導
警方提醒民眾，從銀行取錢出來後，要特別留意周邊情況。開車也要小心有人跟蹤。（記者劉先進 ／攝影）
警方提醒民眾，從銀行取錢出來後，要特別留意周邊情況。開車也要小心有人跟蹤。（記者劉先進 ／攝影）

1月24日舉行的屋崙華埠亞裔防罪委員會（AACC）月會上，華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，屋崙去年12月底到今年1月17日，發生兩起類似搶劫案。有華人從銀行取錢被人盯上。劫匪快速停車打破受害者玻璃搶劫現金。臨近春節，希望華人取錢時要留意周邊是否有可疑車輛，開車回家也要小心有人跟蹤。

黃煒進表示，從2023年12月1日到31日，華埠共發生11起入室盜竊，其中一起是拉麵館的商業入室盜竊。警方再次提醒華埠商戶，不要將現金留在店內，或鼓勵認識的人別將現金留在店內，這是嫌犯破門而入時尋找的目標。另外，華埠發生四起搶劫車輛時間，警方都拿到高清的監控視頻，並找回兩輛車，正在處理DNA和指紋的調查工作。

四起劫車案中，12月1日淩晨3時30分，在Harrison街800號街區，受害者說他在那一帶散步被搶劫。但黃煒進查看了周邊攝像頭，並未看到案發現場。他再次和受害者確認，對方也不能確定事發地點，此案有待繼續調查。12月4日晚上7時53分，在華埠11街，發生劫車案。監控顯示，嫌疑人從西屋崙過來，下車作案。監控拍攝到高質量的嫌犯臉部照片，調查人員正在等待民眾來指認。12月23日淩晨2時33分，在Webster街600號街區，在救世軍對面的一個遊民營地，這位先生開車，讓一位年輕女士上車，結果被人持刀劫持。贓車後來被尋回。最後一起劫車案發生在12月27日晚上9時10分，一位先生在一家麵館用餐後，在附近散步時遭到持槍搶劫，並被劫持車輛。有民眾提供高清視頻，警方也會持續調查。

黃煒進說，12月華埠有五起搶劫案，警方也收集到一些監控視頻資料，將視頻轉交給警局犯罪調查科跟進。另外，在12月4日上午11時50分，Alice街道發生一起致命武器襲擊，但這是精神異常的一些人發生衝突導致，「我認為該事件不會對社區造成持續威脅。」

黃煒進說，在12月26日，華埠Franklin街900號街區發生一起搶劫，一位華裔離開銀行後回到車中，犯罪嫌疑人就等在街對面的車中守株待兔。發現受害者回到車中，就倒車停在旁邊，砸破車窗搶走華女的背包和錢包。雙方為此發生爭鬥。幸運的是，她並沒有受傷，但受到驚嚇，嫌疑人則拿著錢包逃之夭夭。現場有清晰的的視頻記錄。警方街頭犯罪小組已注意到嫌犯車，並進行調查。

1月17日，華埠發生類似搶劫案件。一位女士從Webster街700號街區的一家銀行出來，回到自己的車裏。有犯罪嫌疑人停車到一旁，打破車窗，搶走了她的錢包，所以希望提醒大家，這些犯罪嫌疑人喜歡盯著目標進入銀行或離開銀行。「他們並不總是在你上車後就盯上你。當你離開銀行時，有時他們甚至會跟蹤到你住的地方。一定要提高警惕，比如看看誰的車停得奇怪，誰的車並排停車，停的時間太久。當你開車時，也要時刻注意後視鏡，看看這輛車在過去的10到20分鐘內是不是一直跟著？如果拐了兩個彎，對方還在跟著，就要特別小心。一定要相信自己的直覺。」

華埠聯絡警員黃煒進表示，屋崙去年12月底到今年1月17日，發生兩起類似搶劫案。有...
華埠聯絡警員黃煒進表示，屋崙去年12月底到今年1月17日，發生兩起類似搶劫案。有華人從銀行取錢被人盯上。（記者劉先進 ／攝影）

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