我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

德桑提斯退選引用「邱吉爾名言」 出糗

紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日矽谷舉行

聖他克拉拉訊
紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日下午5時舉行。(硅谷亞洲藝術中心提供)
紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日下午5時舉行。(硅谷亞洲藝術中心提供)

1904年，四位杭州城的年輕人在杭州西湖的孤山創設「西泠印社」。這是中國至今唯一一家創建百年以上的社團，被譽為「天下第一名社」。120年以來，西泠印社幾度遭遇滅頂之災，但總是逢凶化吉絕處逢生，在海拔38米的孤山之巔形成了堪稱金石界喜馬拉雅的至尊高度。四位創社的年輕人被稱為西泠「四君子」，他們到底是怎樣的人？

以此為題材的紀錄片「西泠印社」已經在國內贏得十幾項大獎，榮膺中國電視最高獎「星光獎」和「紀錄中國」年度「最具影響力十大紀錄片」，並入圍「白玉蘭」和「金鷹獎」年度最佳紀錄片。孤山西泠為何成為金石界的喜馬拉雅？紀錄片「西泠印社」獲得這麼成功地回答了這一問難。

由彼岸文化、硅谷亞洲藝術中心、北美矽谷印社、壹嘉出版共同舉辦，杭州西泠文創公司、美國杭州同鄉會大力支持 「孤山不孤 西泠不冷 一西泠印社何以成為天下第一名社」線下公益分享會，將在23曰下午5時至7時 在硅谷亞洲藝術中心（  3777 Stevens Creek Blvd., 4th Fl., Santa Clara, CA 95051）舉行，邀請該片總導演、國家一級導演許繼鋒分享這個故事。

許繼鋒 位中國國家一級導演。中廣聯紀錄片學會常務理事，中視協藝委會執委。中國電視紀錄片學院獎2022年度「特別貢獻獎」、「紀錄中國」2023年度「最具影響力紀錄片製作人」等。

主辦方希望通過線下分享會，讓更多的海外華人瞭解金石篆刻，不光是刀法與活法，更是中國人的道法，它隱藏著中國文化的深層秘密。讀懂了那些崎嶇的文字，你就讀懂了中國，讀懂了一代代中國人前赴後繼、生生不息的源泉動力。

今年是硅谷亞洲藝術中心創辦20週年，藝術中心創辦之初即以推廣青田壽石雕印石文化，並逐漸擴展到金石書畫，並與西泠印石文化公司、中國肖像印學會、矽谷印社等灣區藝文團體長期合作互動。為配合此次講座，硅谷亞洲藝術中心還在元月20日登場的新春書畫收藏展中，特別展出西泠印社老社長張宗祥中年書法四條屏、前社長已故國學大師饒宗頤早年山水作品及西冷印社創辦人之一的高絡園晚年朱竹等。

免費報名鏈接https://www.eventbrite.com/e/120-tickets-795565486787。

矽谷 入圍 灣區

上一則

學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動

延伸閱讀

美國現象／灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

美國現象／灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大
矽谷不平靜 本月3起駭人命案 華人社區譁然

矽谷不平靜 本月3起駭人命案 華人社區譁然
2024科技業裁員不斷 造成矽谷家庭生活壓力大

2024科技業裁員不斷 造成矽谷家庭生活壓力大
北美台灣工程師協會 楊燿宏任總會長

北美台灣工程師協會 楊燿宏任總會長

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作
780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了