紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日矽谷舉行

紀錄片「西泠印社」總導演許繼鋒 北美首次現場分享會23日下午5時舉行。(硅谷亞洲藝術中心提供)

1904年，四位杭州城的年輕人在杭州西湖的孤山創設「西泠印社」。這是中國至今唯一一家創建百年以上的社團，被譽為「天下第一名社」。120年以來，西泠印社幾度遭遇滅頂之災，但總是逢凶化吉絕處逢生，在海拔38米的孤山之巔形成了堪稱金石界喜馬拉雅的至尊高度。四位創社的年輕人被稱為西泠「四君子」，他們到底是怎樣的人？

以此為題材的紀錄片「西泠印社」已經在國內贏得十幾項大獎，榮膺中國電視最高獎「星光獎」和「紀錄中國」年度「最具影響力十大紀錄片」，並入圍 「白玉蘭」和「金鷹獎」年度最佳紀錄片。孤山西泠為何成為金石界的喜馬拉雅？紀錄片「西泠印社」獲得這麼成功地回答了這一問難。

由彼岸文化、硅谷亞洲藝術中心、北美矽谷 印社、壹嘉出版共同舉辦，杭州西泠文創公司、美國杭州同鄉會大力支持 「孤山不孤 西泠不冷 一西泠印社何以成為天下第一名社」線下公益分享會，將在23曰下午5時至7時 在硅谷亞洲藝術中心（ 3777 Stevens Creek Blvd., 4th Fl., Santa Clara, CA 95051）舉行，邀請該片總導演、國家一級導演許繼鋒分享這個故事。

許繼鋒 位中國國家一級導演。中廣聯紀錄片學會常務理事，中視協藝委會執委。中國電視紀錄片學院獎2022年度「特別貢獻獎」、「紀錄中國」2023年度「最具影響力紀錄片製作人」等。

主辦方希望通過線下分享會，讓更多的海外華人瞭解金石篆刻，不光是刀法與活法，更是中國人的道法，它隱藏著中國文化的深層秘密。讀懂了那些崎嶇的文字，你就讀懂了中國，讀懂了一代代中國人前赴後繼、生生不息的源泉動力。

今年是硅谷亞洲藝術中心創辦20週年，藝術中心創辦之初即以推廣青田壽石雕印石文化，並逐漸擴展到金石書畫，並與西泠印石文化公司、中國肖像印學會、矽谷印社等灣區 藝文團體長期合作互動。為配合此次講座，硅谷亞洲藝術中心還在元月20日登場的新春書畫收藏展中，特別展出西泠印社老社長張宗祥中年書法四條屏、前社長已故國學大師饒宗頤早年山水作品及西冷印社創辦人之一的高絡園晚年朱竹等。

免費報名鏈接https://www.eventbrite.com/e/120-tickets-795565486787。