洛斯阿圖市公寓雙屍命案 華人訝異

洛斯阿圖市警方16日發現的公寓雙屍命案，就位在West Edith Avenue街區，該街區寧靜而優美，生活機能便利，是許多華人想購置房產的區域。（記者孫愛薇／攝影）

洛斯阿圖市 （Los Altos ）警方16日發現公寓雙屍命案，網路路盛傳死者為來自中國的工程師夫妻，疑似因「裁員」問題導致悲劇發生，由於洛斯阿圖市是南灣知名治安好而且學區 佳的高房價 區，這裡居住的居民教育水準與素質都相當好，許多華裔都想盡辦法搶進洛斯阿圖市入住，鮮少發生命案事件的洛斯阿圖市 ，讓這起雙屍命案引發華人 圈的高度重視。

記者實地抵達位在警方公布的命案區域現場，位在洛斯阿圖市市區旁的West Edith Avenue 200街區，該街區一側為獨立屋，另外一側為公寓型態住房，洛斯阿圖市的獨立屋售價至少要三百萬起跳，即便是一個家庭裡都是雙薪工程師，想要支付房價300萬美金，每月2萬美金的房貸本金加利息，也是十分吃力，記者實際走訪獨棟屋，並沒有發現任何警方的封條。

目前更多資料顯示，命案的發生地點是位在West Edith Avenue 200街區的公寓側，這一側的公寓房價大多為120萬起，對於第一次購買房屋的新手或是新移民家庭是一個負擔較低，但是同樣能入住好學區好地段的方式。一條West Edith Avenue至少就超過有十個公寓社區。

West Edith Avenue就位在洛斯阿圖市區旁，生活非常便利，對於一些新移民來說，是比較接近亞洲城市生活的型態，也由於洛斯阿圖市屬於種族比較多元的區域，是不少華人購置房產的目標地區之一。