舊金山將不再給被盜汽車開罰單 會即時向警局通報

舊金山不再給被盜汽車開罰單，會即時向警局通報，幫助車主尋回。示意圖（記者李怡╱攝影）

舊金山 市交通局局長譚沐霖和警察局長史考特，本周共同告知舊金山市長布里德，表示已找到合適的方案，交通管制人員在識別違規車輛是被盜車後，會通過警局告知車主， 並停止開罰單。

事件的發生是早在今年5月1日至9月17日期間，舊金山交通局停車管制（MTA ）專員，對411輛被通報失竊的車輛開出了罰單，罰款總額近7萬元。 有些車輛還曾多次接獲罰單，最多的一輛得到八次罰單。

交通局長譚沐霖表示：「自今年 11 月 9 日以來，MTA 工作人員已發現 26 輛被盜汽車，並向警方報案。 因即時報警，這些被竊車輛沒有收到罰單。現在，如果 MTA 的罰單設備與失竊車輛標記匹配，停車控制人員會聯繫調度員。調度員會將所識別車輛的位置通知給舊金山警察局，以便警方可以收回車輛，並將其歸還給車主。」

舊金山警局數據顯示，自 11 月 9 日以來，警方共收到了 600 多起汽車被盜報告。目前還沒有關於已追回多少輛汽車，以及是否有開罰單的數據。

5月1日至9月17日期間，有超過2000輛汽車向舊金山警局通報失竊。 截至9月26日，舊金山交通局對其中411輛仍被視為被竊車開罰單，罰款總額近7萬元。

許多車輛被盜後，非法停放在某個地點。 若車主沒有及時通知汽車被盜，或警方沒有通報車輛已被找到，其中部分罰單甚至可能是在汽車被尋獲後，才被開罰單。

舊金山教師蓋根(Christy Gagan)就是這樣找到她的車。 8月18日晚間，她的休閒車在West Portal地區住房外被偷。 當她向警方報案時，也到社群網站 「Nextdoor」發文。有人建議她將車牌輸入SFMTA網站查詢是否有罰單。 之後果然查到竊車在Fillmore社區被開罰單。偷車賊顯然將車遺棄在這個地區。

2021年與2022年，車主向舊金山警方通報超過6000輛汽車被盜。 今年截至10月1日，舊金山被盜車輛增加高達10%。 在全州範圍內，去年被盜車輛數量，比2008年以來的任何時候都多。 偷車賊通常在偷車兜風後，就將其遺棄在某處，或用這些車進行其他犯罪，包括入室盜竊或駕車槍擊。因此，快速找回遺失被盜車輛，變得更重要。