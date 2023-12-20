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敢喝嗎？加州批准廢水回收處理成飲用水 馬桶水都能喝

編譯徐榆涵／即時報導
加州政府19日批准，未來自來水廠可以將馬桶水回收處理後，成為住家、學校和商家的飲用水。（美聯社）
加州政府19日批准，未來自來水廠可以將馬桶水回收處理後，成為住家、學校和商家的飲用水。（美聯社）

以往在加州沖馬桶時，水可能會被回收用在很多地方，例如滑雪場的冰，人工滑雪場的雪，或是農業用水等，但加州政府19日批准，未來自來水廠可以將馬桶水回收處理後，成為住家、學校和商家的飲用水。

衛報報導，加州人口超過3900萬，過去數十年來一直面臨飲用水不足的問題。20年前加州政府也提出類似提議，卻遭到強烈反對。近20年來，加州的旱災加劇，最近一次是科學家警告，這是史上最乾的三年，水庫儲水量極低。

倡導水回收的「加州廢水再利用」（WateReuse California）執行長威斯特（Jennifer West）表示，「水在加州如此珍貴。使用不只一次很重要」。

加州的新規定將允許自來水廠收集廢水，進行處理，然後重新排回供應住家、學校和商家的飲用水系統，但不是硬性要求。加州將是繼科羅拉多州後第二個允許這樣做的州。

加州已經使用回收水數十年。南加州的冰上曲棍球場的冰、滑雪場的雪和中央山谷蔬果的灌溉水，都是回收水。

加州水資源控制委員會飲用水部門副主任波勒莫斯（Darrin Polhemus）表示 ，其實回收水要變成飲用水，過程十分嚴格。即使廢水不含病原體和病毒，仍要進行相關處理。相較之下，一般的水，只需要處理已知的病原體。

處理病原體和病毒後，會去除新鮮飲用水、味道良好的礦物質，自來水廠還必須重新添加。波勒莫斯表示，「這跟一般的飲用水有同樣品質，在很多方面可能還更好」。

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