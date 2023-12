交通部觀光署Show Me Taiwan 台灣觀光推廣活動

為了加深北美旅遊市場的加拿大地區遊客與台灣豐富文化之間的聯繫,交通部觀光署(TTA)宣布在加拿大啟動為期一年的「Show Me Taiwan!」推廣活動。(主辦單位提供)

為了加深北美旅遊市場的加拿大 地區遊客與台灣豐富文化之間的聯繫,交通部觀光 署(TTA)宣布在加拿大啟動為期一年的「Show Me Taiwan!」推廣活動,邀請北美地區,尤其是加拿大喜愛冒險和文化愛好旅遊者,以超越傳統旅遊的方式探索和體驗亞洲之心台灣,這項活動也將延續到美國,交通部觀光署也將於2024年3月,將活動帶到北加 灣區矽谷,讓更多北加民眾有機會更深入了解台灣之美。

「Show Me Taiwan!」鼓勵旅遊者看見、體驗、理解並沉浸於台灣文化。交通部觀光署邀請民眾深入探索台灣豐富的文化、精緻的美食、深厚的歷史和令人驚嘆的風景的互動之旅,攤位內並設有排灣族琉瑙珠、客家紙傘彩繪、書法中文學習等多項互動遊戲,還有機會獲得來自台灣的精美小物,現場有旅遊業者提供台灣旅行及觀光諮詢。

本活動是台灣觀光署升格在加拿大的重要啟跑里程碑,並強化台灣多元觀光資源及跨部門合作,自由行旅遊獎勵等促銷,提升北美民眾對旅行台灣的興趣和行動力。

所有來台灣旅遊的民眾,不限於你在何處,等待航班前,若有7至24小時轉機時間的遊客可登入https://halfdaytour.taiwan.net.tw 報名免費半日遊,另外還有「Taiwan the Lucky Land」抽獎活動(http://5000.taiwan.net.tw),有機會贏取新台幣5,000元旅遊金,得獎機率相當高,為旅行台灣增添歡樂色彩。