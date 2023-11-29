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加州矽谷路怒：跳車窗踩玻璃 致狗差點失明

記者劉先進╱聖荷西即時報導
嫌犯卡諾（Armando Cano）跳上車踩破玻璃，導致狗重傷被捕。（取自警方官網）
嫌犯卡諾（Armando Cano）跳上車踩破玻璃，導致狗重傷被捕。（取自警方官網）

聖荷西日前發生一起路怒事件。一男一女帶著寵物狗開車，與另一車的男子發生糾紛。等紅燈時，第三輛車上的駕車男子下車，跳上受害者車子，雙腳跳躍，踩破擋風玻璃，碎玻璃掉進一隻狗的眼睛，導致其重傷，差點失明。警方逮捕了嫌犯卡諾（Armando Cano）。

警方稱，這起路怒事件於11日發生在 Capitol Expressway 和 Tully 路附近，並被車載監控拍了下來。實際上，與受害者發生路怒衝突的是第二輛車，而重傷狗狗的是第三輛車司機。這兩輛車的人貌似相熟。監控錄像顯示，在等紅燈時，第二輛車的兩個男子下車和受害者車輛司機理論。隨後，第三輛車司機卡洛打開車門。跳上受害者車後，雙腳起跳，一腳踏碎玻璃。

警方說，一些碎玻璃掉進了一只狗的眼睛裡，導致這隻狗重傷，需要緊急治療。在確認卡諾就是打碎車窗並打傷狗的嫌疑人後，當局獲得了逮捕令。22 日，警方在聖荷西逮捕了卡諾。卡諾因破壞他人財產、毆打他人和虐待動物等重罪被關押在聖他克拉拉縣監獄

任何知情者請通過電子郵件 [email protected] 或電話 408-277-4161 與聖荷西警方 Martinez 偵探 (#4533) 聯繫。知情者可使用 P3TIPS 移動應用程式、撥打舉報熱線 (408) 947-STOP， 或登錄 www.siliconvalleycrimestoppers.org 提交犯罪線索並保持匿名。如果提供的資訊導致逮捕，就有資格獲得矽谷犯罪制止者計畫的現金獎勵。

嫌犯卡諾（Armando Cano）跳上車踩破玻璃，導致狗重傷被捕。（視頻截圖）
嫌犯卡諾（Armando Cano）跳上車踩破玻璃，導致狗重傷被捕。（視頻截圖）

聖荷西 矽谷 監獄

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