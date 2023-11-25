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鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

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鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）
水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

九月初一個晚上，居住在北聖荷西的陳太太一家人正準備用餐休息時，家裡突然從天花板開始滴水，不到半小時，小雨已經變成瀑布般，大水奔騰而下，陳太太用來裝水的桶子瞬間淹滿，屋內如遇暴雨一般，家具衣服全數浸濕，消防員趕到時，擔憂房屋有結構崩裂問題，決定緊急在半夜將陳太太一家四口撤離。撤離已快三個月，因房屋保險公司、HOA、樓上鄰居互相推諉責任，至今仍無法回家，實在是無妄之災。

陳太太談到整個事發經過仍舊心有餘悸，「我們經歷了很驚險的一晚，我們家樓上鄰居的水管爆裂，我們因為每個房間都在正下方，整個屋子都淹水了。」原本以為流下來的是乾淨用水，沒想到都是黑色的汙水，而汙水浸濕了家中的家具與物品。

水災發生的一開始，陳太太還有嘗試著使用儲物箱來承裝漏下來的汙水，但是水實在下得太快，儲物箱不到十分鐘也被裝滿，裝滿水的儲物箱太重也無法移動，她只好用水瓢再一杓一杓地撈去排水孔放掉，「根本就像下雨一樣，整個來不及，下下來的都是汙水。」。

家中還育有一歲與四歲的幼童，陳太太想辦法處理突如其來的水災時，小孩子們也受到很大的驚嚇，「水管爆裂發生時，兩個小朋友非常害怕，因為八個警報不斷響個不停，感覺有幾小時那麼漫長，情況發生的非常突然，家裡完全措手不及。」

就在家長與消防員都在處理緊急狀況，回頭才發現四歲的老大受傷了，孩子的手腳有好幾條被割傷的傷口，最大的傷口長達三公分，汙水沾濕了孩子的全身以及流血的傷口，陳太太難過的說：「唉，孩子被割傷時候，我們在處理發生的狀況，都沒有注意到孩子受傷了，心裡非常難過。」

根據消防人員的說法與報告顯示，這場水災是由於樓上鄰居的施工意外穿孔社區主要管線，消防員甚至關掉整間房子的水供，都無法立即停止淹水狀況，最後消防員找到在房屋外面的管線區，管線區裡面已經淹滿水，消防員敲破管線的管理外門後，大水直接奔流而出。

由於淹水的狀況十分嚴重，消防員在半夜要對陳太太一家人做人員的安置，「五名消防員前來協助，原本擔心天花板可能會坍塌，計畫將我們安置在收容所裡，但是後來與紅十字會聯絡不上，接近半夜，我們只好自己趕緊找地方。」

因為事情發生在晚間，沒有聯絡上緊急安置的陳太太，一家人急急忙忙先找到了一家旅館，先做好安頓與休息，想說很快就可以把家裡整理好就搬回去住，沒想到一住就住了三個月，因為保險與HOA的互相推拖，她們一家的返家之路還遙遙無期。

鄰居避不見面，但水災情況非常緊急，陳太太只好先行聯絡自己的保險公司，希望保險公司能派公司配合的水災修繕公司前來處理，但電話中，保險公司和陳太太一家溝通時，說可以自行先找水災修繕公司，之後再跟保險公司申請理賠，但保險公司最後卻拒絕理賠這部分損失。

陳太太說，因為污水影響的面積很大，需要儘快將受污水損壞的部分全部拆除，「我們只好先行負起拆除的責任，受損部分有地板、天花板、 整間客浴室 、廚房與走廊間的Dry wall，我們每天都在打電話留言、寫信、追房屋保險公司。」

鄰居與陳太太所使用的房屋保險公司是同一家，但是鄰居已經完成理賠程序並搬回家中，陳太太的理賠申請卻被拒絕。陳太太說：「保險公司拒絕我們的理由是，水透過鄰居地板與我們屋頂的共同結構，這是房屋結構性的問題，屬於社區管理公司（HOA）的責任，房屋保險公司一直將責任歸咎於HOA，HOA社區管理公司卻在第一時間，完全聯絡不上。」

嚴重水災發生後的一周，陳太太終於在寫信、電話催促下，與HOA取得聯繫，事情發生接近三個月後，11月20日HOA才第一次派員來勘查屋內狀況，甚至一開始HOA所提供的HOA本身的保險公司資料也不正確。

就在陳太太與保險公司和HOA周旋的過程中，拆除公司在拆除中發現了黴菌，趕緊請了處理黴菌的公司，之後全屋做了黴菌處理，黴菌的檢測也全數通過了，這筆額外的費用，保險公司也拒絕理賠，陳太太生氣地說：「當我們找到承包商評估修復費用，並繼續與保險公司協商賠償時，保險公司卻拒絕承擔責任。」

整個申請保險理賠的過程拖了將近三個月，最後保險公司拒絕支付賠償將近十萬元的修復賠償，這裡面包含了1.5萬元水災修復拆除費用、1.3萬元除黴菌費用以及5至6萬元修理費。陳太太說：「整整近十萬元的費用，房屋保險公司拒絕支付，我們沒有足夠的資金開始修復工作，也用完了保險的住宿額度。」

現在陳太太的家中，天花板與部分牆面都已經拆除，裸露的地板，露出地板下方的施工材料，沉重的外住費用，讓她不堪負荷，「我甚至想過自己搬磚頭，搬一些木板，把地面鋪一鋪，全家人就這樣回來睡覺好了。」

事發將近三個月，陳太太一家仍舊住在旅館中，感恩節的晚餐就是在旅館小桌子與孩子們度過。陳太太希望能在聖誕節前搬回家中，至少來得及在家裡過個溫馨的聖誕節。

陳太太帶著孩子回家看拆除狀況，懵懂的孩子指向被家中被拆除的牆面。
陳太太帶著孩子回家看拆除狀況，懵懂的孩子指向被家中被拆除的牆面。
一桶12加侖的箱子，五分鐘就被樓上滴落的汙水裝滿溢出。（受訪者提供）
一桶12加侖的箱子，五分鐘就被樓上滴落的汙水裝滿溢出。（受訪者提供）
消防員緊急抵達陳太太家時，嘗試關閉供水，同時也電話連絡紅十字會，做居住上的臨時安...
消防員緊急抵達陳太太家時，嘗試關閉供水，同時也電話連絡紅十字會，做居住上的臨時安排。（受訪者提供）
在一片水災的混亂中，陳太太四歲的孩子手腳還遭到割傷，孩子身上大小不一的傷口，讓陳...
在一片水災的混亂中，陳太太四歲的孩子手腳還遭到割傷，孩子身上大小不一的傷口，讓陳太太非常心疼。（受訪者提供）
事發接近三個月的時間，陳太太一家仍居住在旅館，感恩節的晚餐時刻，一家人就在旅館的...
事發接近三個月的時間，陳太太一家仍居住在旅館，感恩節的晚餐時刻，一家人就在旅館的小書桌上一起過節。（受訪者提供）

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