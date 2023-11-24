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「連狗糧都秒光」 亞馬遜放大招 華人搶到凌晨

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「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

記者劉先進╱屋崙即時報導
(路透)
(路透)

家住東灣的華人Linda24日說，感恩節23日晚上，電商亞馬遜（Amazon）忽然放優惠大招，首單滿100元減80元。她連搶兩小時都沒有收穫，眼看著連狗糧都秒光，當晚斷斷續續搶到凌晨，未能成功。24日早上，她又刷網1小時，好不容易拿到滿100元減50元的優惠，買了4塊高級牛排和蝦仁等生鮮，也算滿載而歸。

美國一年中最大的打折購物季「黑五」來臨，各大電商和實體商店紛紛推出超級優惠，吸引消費者購買。華人Linda也不例外。她說，黑五可謂一年中購物最重要的季節。到了感恩節白天，本來以為各電商已推出所有折扣。沒想到，到了當天晚上，看到朋友在社媒群中轉發說，亞馬遜放出超級生鮮（Fresh）優惠，Prime會員首單滿100元減80元。

Linda趕緊上網選購，四處湊單，湊齊100元，埋單的時候，卻難以成功，「因為亞馬遜要推生鮮配送服務，必須特定物品購滿100元，才能享受優惠。我上一分鐘看到商品有貨，下一分鐘埋單就沒了。本來想著買點狗糧，居然也搶光了。加州人民的購買力實在太強。」

Linda陸陸續續買了近兩個小時，還是沒有成行。又得知在其他州的朋友，每隔10分鐘刷一下手機，居然賺到優惠，她更是有些懊惱。到了24日凌晨，她不甘心，想著亞馬遜可能有補貨，又刷了40分鐘，還是沒有成功，只能暫時放棄。

24日早上，Linda起床後，買了兩瓶香水，看到生鮮有滿100元減50元的折扣，試了一下，在一個小時內居然搶到四盒牛排，兩盒青口和一盒無殼蝦仁，功夫不負有心人，湊齊100元，終於拿到50元折扣，她樂開了懷。

Linda分析，亞馬遜採用的是飢餓營銷，不同時間推廣不同折扣，且主推的品牌不盡相同，形成差異化。她平常購物，都喜歡仔細比價，買最優惠的。並調侃說，「之前沒搶到這麼大力度的優惠，可以說是購物生涯『污點。』這次終於薅到羊毛，斬獲100減50元的優惠，也算生涯沒有遺憾。」

Linda說，綜合網上經驗發現，購買生鮮等配送服務，不給小費的話，可能會被送貨員辱罵。「感恩節期間，不想給自己招不痛快，所以給了五元小費，希望配送服務能讓人滿意。」

購物季來臨，各大電商和實體商店紛紛推出超級優惠，吸引消費者購買。（記者劉先進╱攝...
購物季來臨，各大電商和實體商店紛紛推出超級優惠，吸引消費者購買。（記者劉先進╱攝影）
電商亞馬遜忽然放優惠大招。華人Linda好不容易拿到滿100元減50元的優惠，買...
電商亞馬遜忽然放優惠大招。華人Linda好不容易拿到滿100元減50元的優惠，買了4塊高級牛排和蝦仁等生鮮，也算滿載而歸。（受訪者供圖）

亞馬遜 電商 華人

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