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佩斯金呼籲選民 保護司法體系獨立性不受政治干擾

記者李怡╱舊金山即時報導
佩斯金（左）聯合前法官郭麗蓮（右）鄧夢詩（中）召開媒體圓桌會議。（記者李怡╱攝影）
佩斯金（左）聯合前法官郭麗蓮（右）鄧夢詩（中）召開媒體圓桌會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會議長、包含華埠在內的第三區市議員佩斯金 (Aaron Peskin)聯合前法官郭麗蓮 (Lillian Sing) 與鄧夢詩(Julie Tang) ，21日在華埠青年中心召開緊急中文媒體圓桌會議。會上他譴責市司法體系受到政治因素影響， 並呼籲民眾在選舉法官投票時要明察秋毫，不要被政治團體的恐嚇言論影響。

佩斯金表示，民主制度在國家和地方層級都受到挑戰。民主政府主要有三大層面構成，市長、市議會，以及一個中立的司法部門。 目前受到最大挑戰的是這一中立司法機構，許多選民不知道法官制度是如何運作的。因為很少有司法選舉受到質疑，且很少有法官的名字會出現在選票上，大多數法官的職務是由州長或是高級官員任命。

佩斯金表示，舊金山司法法院有50位法官，但90%的人他都不知道名字，因其中的大多數是由州長直接任命。因此現任在職法官受到質疑情況非常罕見。 「憲法給與人民投票權。我想傳達的是政府司法部門必須獨立，不帶有政治色彩、不帶有任何偏見，且司法體系的內部應相互制衡和具備糾錯體系，才能保障民眾得到公平公正對待，這一點非常重要。」

郭麗蓮表示，身為華裔社區居民，需要知道什麼樣的法官是能為社區帶來公正對待。 他說，選舉投票中，許多法官聲稱是為了社區安全而選舉，往往是句口號。因為不是所有的法官在當選後都會處理刑事案件。法官還分民事離婚法官、交通法官等等，民眾在投票 一定要了解清楚選票中每一位法官的背景以及脾氣秉性。

鄧夢詩表示，在成為宣誓法官後，首先要確保司法的公正性，一切判斷都應該是基於事實和法律的角度，不能考慮絲毫的政治因素，這對司法公正而言非常重要。 但現在的情況是，很多法官參選是出於某種政治結果的考量。 選民投下自己的一票時，一定要擦亮眼睛，選出一位有經驗、公正善於思考的法官人選。

為維持司法體系的公正性，佩斯金表示，在法官選舉過程中，金錢扮演著重要的角色。要保持競選經費的純潔性，如果一個法官的競選得到了某個企業或是保險公司的支持 ，那這一法官在民事訴訟和審判的過程中，很難保持對相關案件審判的公正和無私性。

佩斯金表示，民主制度在國家和地方層級都受到挑戰。（記者李怡╱攝影）
佩斯金表示，民主制度在國家和地方層級都受到挑戰。（記者李怡╱攝影）
郭麗蓮（右）與鄧夢詩從法官角度表述，保持司法獨立性對於華裔居民的重要性。（記者李...
郭麗蓮（右）與鄧夢詩從法官角度表述，保持司法獨立性對於華裔居民的重要性。（記者李怡╱攝影）

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