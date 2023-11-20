東華醫院獲「新聞周刊」評為美國最佳州內醫院

東華醫院獲新聞週刊周評為美國最佳州內醫院。（受訪者供圖）

舊金山 市東華醫院被「新聞周刊」（Newsweek）評為 2024 年度美國最佳州內醫院之一，在加州 337 間醫院中排名第 33 位，成為舊金山市四間最優秀的醫院之一。

排行榜由新聞周刊及全球數據公司 Statista 共同發布，代表東華醫院在醫療服務及病人體驗等多方面均達到最高安全標準，並處於行業的領先地位。 新聞周刊的美國最佳醫院排行榜特別關注致力提供優質醫療服務並關懷病人福祉的醫院。

這是東華醫院首次獲得這項殊榮，院方對於能獲得這項認可感到非常自豪並引以為傲。 東華醫院行政總裁張建清博士表示：「我們非常榮幸能躋身新聞周刊美國最佳醫院排行榜。 在過去幾年，我們一直不斷努力進行變革，實施一系列引領性和標誌性的措施。 通過與其他優秀的醫療體系及市府公共衛生局的合作，東華醫院不斷蓬勃發展，並成為一家領先的醫療機構。 這項殊榮再次證明東華醫院團隊的創新及開拓精神，以及對服務的承諾 ，致力於為每個社區的病人提供優質且公平的服務，不論其種族或社會階層。 」

此外，東華醫院在其他醫療評級系統中也表現出色，分別在聯邦醫療保健及醫療輔助服務中心(CMS)的質量及病人體驗報告中獲得四星評級，及在2023 年春季Leapfrog Group 的醫院安全評級 報告中獲得A級評分。

東華醫院董事會主席余健峰醫師表示：「儘管資源有限，東華醫院仍堅定不移地為我們的社區提供優質的醫療服務，及其他的公共衛生服務、尤其在危急時刻，如新冠疫情期間。我為東華醫院整個團隊感到自豪。這份珍貴的榮譽體現了他們不懈的努力、卓越的表現，以及無私的奉獻精神。」

東華醫院是舊金山市碩果僅存的獨立醫院。 在過去的 124 年中不斷擴大服務範圍，以滿足舊金山及聖馬刁縣北部多元化社區的醫療需求。 各項榮譽及排名不僅展現了東華醫院的實力與成就，也代表著追求卓越服務的承諾。

作為社區醫療機構，東華醫院不斷致力於擴大服務對象及增加服務項目。 透過與 UCSF Health、市公共衛生局(SFDPH)及市總醫院(ZSFG)合作，東華醫院為社區提供更多的專科服務。 共同的目標是透過創新的方式，為社區提供優質的服務，從而改善居民的健康。

美國最佳醫院排行榜目標是透過基於數據的比較，評估全國醫院的聲譽及績效。 全國任何一間醫院都有資格參與。排名主要考慮四個資料來源：一，來自數萬名醫學 專家(包括醫師、醫院管理人員等)的全國性網絡調查數據。 二，住院病人的調查數據，包括醫院的清潔程度、護士╱醫生的溝通、護理、藥物溝通、出院資訊、安靜度及工作人員的反應能力。三， CMS的醫院品質數據，其中包括再入院率、護理安全性、病人評價及護理效率。 四，來自病人的網上調查數據，調查範疇包括他們對自身健康及生活品質的看法。