舊金山治安混亂 電視台採訪APEC遭搶 「拍攝檔案不見」超崩潰

APEC會議正在舊金山舉行，聯邦特勤局、加州公路警察、舊金山警方出動大批人員維安，卻傳出捷克採訪團隊12日傍晚遭3名持槍歹徒搶劫器材。（中央社）

亞太經濟合作會議（APEC ）正在舊金山 舉行，捷克電視台採訪團隊傳出遭3名持槍歹徒搶劫，被搶走器材價值超過1萬8000美元，拍攝的檔案也一併不見令他們感到崩潰。舊金山警方今天表示正在全力調查此案。

APEC會議11日登場，舊金山警方動員大批警力維安，但卻傳出捷克電視台採訪團隊昨天傍晚於舊金山知名獨立書店城市之光 （City Lights Bookstore）進行拍攝時，遭蒙面歹徒當眾持槍搶劫器材。

今天上午，APEC國際媒體中心幾名記者討論起此搶劫案，紛紛表示震驚。舊金山市長布里德（London Breed）前來現場時，並未特別談及此事。市長辦公室媒體人員告訴中央社，布里德今早已與捷克採訪團隊碰面表達慰問。

根據舊金山紀事報和舊金山標準報，被搶劫者為來自捷克的電視台記者伏斯塔（Bohumil Vostal）和諾塞克（Milan Nosek）。警方接獲報案後，於2分鐘內趕往現場，捷克記者向警方表示，3名蒙面的持槍歹徒，下車後威脅他們交出器材。

歹徒在警方抵達之前已經駕車逃離。伏斯塔（Bohumil Vostal）告訴紀事報，「他們走向我的攝影記者，用槍對著他的腹部，並用槍對著我的頭部。」

捷克採訪團隊的財產損失估計超過1萬8000美元。伏斯塔說，當他看到拍攝的珍貴檔案一起被劫走時，「感到非常崩潰」。

舊金山警方今天透過聲明表示，正在對整起事件進行調查。

舊金山當地電視台KPIX主播雅瑪莫托（Ryan Yamamoto）今天在國際媒體中心接受中央社訪問，表示他尚未聽聞此事，感到非常意外，舊金山政府投入全力整頓治安，沒想到在全球關注舊金山APEC峰會時，還是發生這樣不幸的事件。

雅瑪莫托說，舊金山媒體平日在外工作時，時不時會請警察或保安人員一起隨行，以確保採訪上的安全，近來治安有逐漸變好，多數情況下算是安全的，但治安確實是舊金山的一大問題，建議國外媒體前來採訪時，多加注意周遭環境。