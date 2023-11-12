千名示威者聚集在舊金山 向APEC說NO

抗議APEC峰會集會現場。（記者李怡╱攝影）

近一千名抗議者12日聚集在舊金山 ，發起「向APEC 說不 」（No to APEC）抗議遊行活動，譴責本周在舊金山舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會，並要求推動以色列和哈馬斯之間 的戰爭停火。 示威者抗議在APEC期間討論制定的經濟發展策略，稱這將對原著民的生態環境造成破壞以及壓榨基礎勞工的權益。

當天中午，示威者聚集在內河碼頭輪渡大廈廣場，發表演講和集會，下午 2時30分左右，他們開始步行一哩前往市場南社區的APEC峰會主會場馬士孔尼（Mascone）國際會議中心。

千餘名集會者來自150 多個基層組織組成的「反對亞太經合組織聯盟」（No to APEC Coalitio）。他們遊行反對亞太經濟合作論壇推動自由貿易損害世界各地的原著民。

但是反對APEC並不是此次遊行示威者關心的唯一問題。現場還有抗議者舉著各種橫幅和標語，上面寫著「停火」、「直到回歸和解放」（指中東戰爭）、「維護國家主權」、「關閉 APEC」、「垃圾 IPEF」等字眼。

反對亞太經合組織聯盟代表表示，抗議者將和平表達對這次集會的反對，以反對印度太平洋經濟框架、拜登政府新亞太經濟戰略路線圖，以及他們認為不太透明的氣候倡議。

中午12時30分左右，集會人群大聲呼喊「關停APEC」口號。 在場的組織包括服務業雇員國際工會 Local 1021 。這個工會代表整個北加州地方政府、非營利機構、醫療保健機構和學校的五萬多名員工。

Local 1021服務業員工國際工會代表卡納姆（David Canham）說：「APEC就像北美自由貿易協定一樣，對亞太地區的勞動人民不利。我們在這裡團結一致，為亞太裔地區勞動人民的權益而戰。」

部分遊行示威者特地從外地趕來。來自亞歷桑那州42歲的 Lora表示，她專程來舊金山參加APEC抗議活動。今年在西雅圖舉行的APEC分會時，她也曾特別跑去參加反對APEC的示威活動。 她表示：「很擔心 APEC 提出的貿易協定，會對基礎勞動力造成壓榨，以及使更多當地的美國勞工失業。」

集會的多位發言者也譴責他們所稱，美國支持的正在進行的對巴勒斯坦 人民種族滅絕戰爭。 巴勒斯坦青年運動人士坦努斯（Nadya Tannous）說：「加薩不僅面臨以色列的軍事武裝力量，還面臨著整個西方帝國主義的壓迫，其中包括許多亞太經合組織成員國。」

環境衛士、2019 年菲律賓軍方暗殺事件的倖存者布蘭登(Brandon) 表示：「APEC稱將促進永續發展，但菲律賓原住民說不。因菲律賓的176 個大型礦場和100 多個能源項目，對當地的生態系統造成嚴重破壞。」他說，APEC應該被稱為「亞太經濟殖民化」更為恰當。