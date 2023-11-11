樹華教育基金會28周年 1.6萬貧苦學子受惠

樹華教育基金會董事長高大偉（後排左四）表示，28年來樹華總籌款了1400多萬元，改善許多家庭的經濟、社會、職業環境，圖為主要捐款者們。（記者江碩涵／攝影）

樹華教育 基金會11月11日在庫比蒂諾皇朝海鮮酒家舉行28周年籌款年會，這也是繼新冠疫情 四年以來，第一次舉行實體年會，現場聚集了300多人參加。樹華教育基金會董事長高大偉（Davy Gao）表示，28年來樹華總籌款了1400多萬元，發放了36641份中學、大學獎學金，協助改善了逾1.6萬個有志於學的貧困學子狀況，樹華未來將持續奉獻，改善更多家庭的經濟、社會、職業環境。

樹華教育基金會1995年年在舊金山灣區成立，結合關心中國教育的人士，幫助偏遠地區家貧優秀學子，接受完整的中學教育。樹華表示，每一份捐贈的獎學金皆是一塊基石，不僅改變學生個人和家庭的未來，並對社會的文明與進步有更積極的推動作用。

中國自改革開放以來，在普及教育上盡了很大力量。樹華教育基金會表示，整體而言，全民識字率超過96%，九年義務教育普及，高中，大學入學率不斷提高，2014年分別達到86.5%及37.5%，略低於同年美國的95%及40%。

但中國幅員遼闊，城鄉教育程度存在明顯差異。2016年出版的一項研究顯示，家境最貧困的農村初中畢業生，一半以上未能升學 ，而根據2011年經濟合作與發展組織（OECD）的報告，中國教育機構投注於每名學生的費用，比率不及該組織國家平均的四分之一。

高大偉表示，樹華28年來本著共同慈善的初衷，堅持年復一年、日復一日的完成共同期待的善行善願，28年來樹華總籌款了1400多萬元，發放了36641份中學、大學獎學金，協助改善了逾1.6萬個有志於學的貧困學子。

他表示，近年來樹華除了中學生、大學生外，也在雲南開始資助民辦普惠幼兒園學前教育作業，提供必要的資源，為繳不起學費的幼兒繳學費，為在校生活的幼兒們改善伙食、增加營養，為收入微薄的幼師們發放津貼，以安定他們的生活與工作環境，發放助學金162人次，為幼教老師發放補助22人次；同時基金會也在貴州籌畫著幼師培訓的項目，提高幼兒學前教育的品質。

樹華教育基金會長郭麗春表示，樹華有近5000名註冊的捐款人與支持者，慷慨奉獻與大愛溫暖，讓1.6萬位學子受益，她自己也與其中幾位學子交流過，也認為這些故事與境遇，讓她無法忘懷，成為永遠的牽掛，非常感謝捐款人，讓這些光可以照耀到更多需要幫助的孩子身上。