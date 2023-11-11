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南灣知名牛肉麵店 凌晨遭歹徒破窗入室偷竊

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
遭砸破的窗戶口一個禮拜內已經修繕完成，整個偷竊行為沒有造成店家營運上的暫停。（店家提供）
遭砸破的窗戶口一個禮拜內已經修繕完成，整個偷竊行為沒有造成店家營運上的暫停。（店家提供）

年關將近，灣區的偷竊犯罪事件防不勝防，連知名牛肉麵店也受到影響。位在南灣庫比蒂諾市（Cupertino）的台灣牛肉麵店段純貞，11月4日凌晨遭到小偷破窗偷竊，門市內面對街道的一面窗戶破裂，但由於破碎的玻璃黏著在輸出廣告貼紙上，並沒有散布在街道與窗邊，減少破窗造成的店內與店外影響，而小偷的所有偷竊行為都被店家的監視器畫面詳細記錄下。

由於灣區之前多起的店家遭竊事件，段純貞店家已經減少現金放置在店內的情況，降低財務上的損失，但是一面玻璃加上清掃等相關費用也讓店家承擔了約兩千美金的損失成本，所幸玻璃廠商很快在一星期內就將破損的窗戶玻璃安裝完成，遭到入室偷竊的破窗與偷竊並沒有造成店內平日營運的問題，隔天餐廳仍然能照常營運，持續服務前來享用美食的消費者。

段純貞牛肉麵老闆蔡勳璽（Rommie Tsai）表示，偷竊事件發生在4日凌晨的3時58分，前後十分鐘，店外的監視器紀錄下所有的犯罪紀錄，小偷也曾嘗試使用商場的購物推車來撞擊門窗，偷竊行為發生後，ADT警報系統約莫慢了15分鐘才啟動警鈴，所以警察大概在4時20分抵達，所幸現在店內都已經不會多留現金，財務上的損失不會太多。

在發生這起4日凌晨破窗偷竊事件之前，段純貞南灣門市在剛開幕不久，正遇上了灣區的年底犯罪集團零元購風頭，門市在那時就曾遭遇過一次破窗偷竊，當時破窗與破車偷竊行為正多，窗戶玻璃的等貨時間都需要久候。蔡勳璽提醒民眾與店家，年關將近，大家需要多注意自身的安全，無論店家還個人都要留意可能出現的犯罪行為，減少財務損失。

歹徒凌晨從段純貞門市的窗戶砸開一個破口，從破口進入門市內偷竊，此為監視攝影機畫面...
歹徒凌晨從段純貞門市的窗戶砸開一個破口，從破口進入門市內偷竊，此為監視攝影機畫面。（店家提供）
歹徒也曾嘗試使用購物推車來撞擊大門未果。（店家提供）
歹徒也曾嘗試使用購物推車來撞擊大門未果。（店家提供）

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