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舊金山市政廳升旗 為APEC會議揭開序幕

記者李怡╱舊金山即時報導
出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。左三為布里德。（記者李怡╱攝影）
出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。左三為布里德。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德(London Breed) 與亞太經濟合作組織（APEC） 事務資深官員莫瑞(Matt Murray)、峰會贊助商代表、市領導人，以及亞洲各國總領事，9日在舊金山市政廳升起APEC旗幟，標誌著11月11日舉辦的APEC峰會拉開序幕。

出席APEC開幕升旗儀式的代表有中國駐舊金山領館總領事張建敏、香港駐舊金山經濟貿易辦事處處長曾舜雯、菲律賓駐舊金山總領事費雷（Neil Ferrer、印尼駐舊金山總領事哈迪（Prasetyo Hadi、日本駐舊金山總領事岸守一（Kishimori Hajime）、舊金山估價官郭華建，以及峰會的贊助商代表與社區代表等。

布里德表示：「舊金山已經準備好了迎接APEC峰會。各級政府從當地執法部門到州政府再到聯邦政府密切合作，以確保城市居民和與會人員的安全。 這次峰會帶來的經濟利好不只是在舊金山，還會給整個國家帶來利好，且有利的影響會在未來數年內在不同的領域得到彰顯。」 她說，「舊金山期待與亞太經合組織國家建立橋樑並發展友好關係。亞太經合組織所代表的影響，未來將在各個經濟體中感受到。 感謝各國使節的到來，舊金山已準備好歡迎來自世界各地的代表團。」

莫瑞表示：「希望透過亞太經合組織峰會，為全世界建立一個可持續發展的未來。即將開始的2023年APEC領袖會議將延續過去幾年的努力，聚焦永續、數位經濟、彈性與包容性等三領域 。」

即將在舊金山舉行的亞太經濟合作會議經濟領袖周(APEC Economic Leaders' Week)，包括財政部長會議、年度部長會議以及亞太經濟合作經濟領袖會議，分別由美國財政部長葉倫、國務卿布林肯、貿易代表戴琪，以及拜登總統主持。

莫瑞表示，會議主軸延續過去幾年的會議成果。當21個APEC經濟體面臨包含疫情、俄烏戰爭和以哈衝突的挑戰時，盼透過APEC建立具韌性且可持續的未來。這一年來 的APEC各級會議聚焦於能源轉型、糧食安全、災害風險、數字經濟、中小企業和婦女等議題。

出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。（記者李怡╱攝影）
出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德（左）與中國駐舊金山總領事張建敏。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德（左）與中國駐舊金山總領事張建敏。（記者李怡╱攝影）
出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。（記者李怡╱攝影）
出席舊金山市政廳APEC開幕升旗儀式的各國代表。（記者李怡╱攝影）

舊金山 APEC 財政部

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