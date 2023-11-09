拜習會前 財長葉倫見中國副總理 「美不希望脫鉤中國」

美國財政部長葉倫9日在舊金山與中國副總理何立峰會面，雙方將舉行為期兩天的會談。（記者劉先進╱攝影）

美中緊張關係或迎來緩和轉折點，舊金山 下周舉辦的APEC（亞太經濟合作組織峰會）期間，中國國家主席習近平將與總統拜登會晤。美國財政部長葉倫 9日在舊金山與中國副總理何立峰會面，雙方舉行為期兩天的會談。葉倫表示，美國並不希望與中國脫鉤，兩國經濟完全分離，將給雙方乃至全世界帶來災難性的經濟後果。「我們尋求與中國建立健康的經濟關係，使兩國長期受益。」

自一年前在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會以來，美中兩國領導人一直沒有會晤。今年早些時候，美國擊落了一個中國氣球，兩國在貿易、台灣地位和間諜指控等問題上一直僵持不下。9日上午的會晤，大批媒體雲集。葉倫和何立峰見面後，大力握手，向記者的鏡頭微笑示意。

葉倫說，她一生的大部分時間都在舊金山灣區度過，並視為灣區為第二故鄉。在這裡，美國與亞洲的聯繫顯而易見，從舊金山充滿活力的華埠，到深厚的經濟聯繫。在金山推進美中兩國深化交流方面取得重大進展，再合適不過。一年前，拜登總統和習主席舉行首次會晤。今年7月，她前往北京 ，與李強總理、何立峰和其他官員進行為期兩天的廣泛正式會談。

她強調，最近幾周，美國財政部、中國財政部和中國人民銀行之間的副部級經濟和財政工作組舉行會議。「我希望在這個堅實的基礎上，在接下來的兩天內，進行開放和實質性的討論。正如我所說，美國並不希望與中國脫鉤。兩國經濟完全分離，將給雙方乃至全世界帶來災難性的經濟後果。我們尋求與中國建立健康的經濟關係，使兩國長期受益。」

葉倫說，當美方對一些具體的經濟行為感到擔憂時，比如對那些阻礙美國公司和工人在平等的基礎上競爭的行為，「會直接向對方表達。」

葉倫還強調，除了雙邊經濟關係，還期待著討論在全球挑戰，氣候變化到低收入國家和新興市場的債務困擾方面，進行合作。為了兩國和全世界的民眾，作為世界上最大的兩個經濟體，美、中有義務在這些問題上發揮領導作用。

葉倫說，雙方還將進一步討論為國家安全目的使用經濟工具的問題。美國將繼續採取有針對性的行動，保護自身和盟國的國家安全。「但我們也致力於就這些行動進行明確溝通，以防止任何誤解或誤判。我們樂意接受更清晰地瞭解中國的想法和行動。」

何立峰表示，很開心在舊金山和葉倫會面。距離兩人上次在北京會面，不足四個月。「當時我們深入討論共同關心的話題。今天會議的另一個重要任務是，落實習近平主席和拜登總統之間的重要共識。」

何立峰借用中共中央政治局委員、外交部長王毅的講話，「我們是重返巴厘島，通往舊金山，需要讓中美關係回到健康穩定軌道上。」他說，去年11月，兩國元首在印尼巴厘島成功會晤，達成一系列重要共識。中美保持頻繁交往，對於加深雙方理解有重要意義。