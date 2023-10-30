我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應最低時薪上升 加州麥當勞、Chipotle明年漲價

聯合國：加薩每天逾420童死傷 超過8300人喪生 近7成婦孺

「快得嚇人」 Apple萬聖節發布會

記者徐蓓蓓╱南灣即時報導
發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

萬聖節前夜，蘋果公司(Apple）在線上舉行名為「快得嚇人（Scary Fast)」發布會。

當天下午5時，發布會線上開始。短暫的Apple產品廣告後，鏡頭帶領觀眾來到充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple總部環形大樓。在黑暗的迷霧中走出一個人影，正是Apple執行長庫克（Tim Cook)。

庫克回顧了Apple產品改變世界的輝煌歷史，同時引出今天的主題，Apple最新的晶片產品以及使用最新晶片的Apple電腦。

接著Apple硬體科技高級副總裁斯洛基（Johnny Srouji)在實驗室裡開始介紹Apple最新的M3系列晶片，稱其為第一個在個人電腦上使用3納米工業切割技術的晶片。他表示，M3系列最大的進步來自於其下一代的GPU技術，實現了Apple在圖像建築方面最大的跨越。特色是「動態快取（dynamic caching)」。

發布會接下來介紹了M3系列在網格著色（mesh shading）、光線追蹤（ray tracing）等圖像技術方面的優勢，以及在節能、速度、個人化和便攜性方面的優點，同時點出此次發布會的主題「快得嚇人（Scary Fast)」，意指M3晶片讓Apple電腦速度驚人。

庫克最後指出，M3系列是有史以來用於個人電腦的最強晶片。這一切都源於Apple「世界級的硬體，軟體和晶片團隊的合作」，認為「這樣的深度合作是只有Apple能做到的，」並且「永遠不會停止創新。」

蘋果發布會推介M3系列晶片。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
蘋果發布會推介M3系列晶片。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
Apple執行長庫克主持發佈會 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
Apple執行長庫克主持發佈會 （記者徐蓓蓓╱翻攝）

Apple 晶片 庫克

上一則

突然停電 舊金山數千戶受影響

延伸閱讀

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官

對中國市場「充滿信心」 庫克連會國務院、工信部高官
庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
庫克參訪立訊 樂見共生關係

庫克參訪立訊 樂見共生關係
中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利
蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
震源中心位於舊金山國際機場附近。（翻攝自美國地質調查局）

灣區突發4.0級地震 震央位於機場附近

2023-10-27 22:16

超人氣

更多 >
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到